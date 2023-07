Smutná zpráva. Česko přišlo o jednoho z odborníků na železnici. Ve věku 68 let zemřel dopravní expert, někdejší generální ředitel Český drah, ale i náměstek na ministerstvu dopravy Emanuel Šíp.

O skonu dopravního experta informovala Hospodářská komora ČR, v níž Emanuel Šíp působil jako předseda Dopravní sekce.

„S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že 29. července 2023 zemřel ve věku 68 let dlouholetý předseda Dopravní sekce Hospodářské komory a uznávaný expert na dopravní problematiku Emanuel Šíp. Odchod Emanuela Šípa je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou a odbornou veřejnost, kterou dlouhá léta úspěšně reprezentoval,“ uvedla Hospodářská komora na svých webových stránkách.

Kromě Hospodářské komory působil Šíp i v řadě dalších organizací.

„Při svém konzultantském působení jako partner asociace Allied Progress Consultants asistoval při rozvoji řady dopravních firem a má svůj podíl na fungování soukromého železničního sektoru v ČR. V letech 1993 až 1995 byl generálním ředitelem Českých drah, kde vedl tým připravující tržně orientovanou železniční reformu. V letech 2007 až 2009 byl náměstkem ministra dopravy,“ stojí v oznámení.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 4. srpna v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře.

Bojovník za zavedení vysokorychlostních tratí

Emanuel Šíp byl velikým bojovníkem za zavedení vysokorychlostních tratí v Česku. Nebál se kritizovat. Podle něj české železnici západní vlaky „ujely“ nejen kvůli politické reprezentaci, ale také úředníkům.

„Chyba byla na straně státu, který nebyl schopen vložit potřebné peníze do železnice, i na straně úředníků železnic. Ti nepřipravili nosný koncept, jenž by vedl k výraznému zlepšení. Zvykli si na určité pohodlí a moc toho se situací neudělali. Měli přesvědčit politiky, aby peníze do dráhy vložili. Museli by ale předložit pádné důvody. Nyní se investuje do zbrojení a politici to podporují. Proč? Protože mají reálný důvod,“ nebral si Šíp servítky při posledním rozhovoru.