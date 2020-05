„Veškeré kroky, které nyní Emirates podnikají, slouží především k zajištění dostatečné ochrany pro naše zákazníky během budoucích cest. Emirates Engineering se stará o údržbu flotily Emirates, která je co do počtu letounů typu Airbus A380 a Boeing 777 největší na světě, “ řekl Ahmed Safa, viceprezident divize Emirates Engineering.

Podle něj je teď hlavním úkolem udržet v dobré kondici 115 strojů A380 a 155 letadel Boeing 777. Údržba letadel podle Safy vyžaduje nasazení 4–6 zaměstnanců pracujících ve dvanáctihodinové směně.

Z původního počtu 270 letadel Emirates v počátku krize uzemnily 218; 117 na dubajské letišti World Central a 110 na Mezinárodním letišti v Dubaji. Zbytek letadel slouží pro cargo a repatriační lety.

I když letecké společnosti s oblibou využívají k dlouhodobému odstavení letiště v teplých a suchých oblastech, neznamená to, že odstavení v Dubaji je bez údržby. Písek, voda, ptáci, hmyz a různé přírodní nečistoty se mohou dostat přes otvory do letadel, která nyní zůstávají na zemi. Proto jsou motory a senzory zabaleny do ochranných obalů, které nepropustí ani vodu.

Čištění, mazání

Interiér letadla, včetně kabinových prostorů, sedadel nebo palubního zábavního systému, jsou také chráněny před vnějšími vlivy. Zachovány zůstávají systémy pitné vody a palivové nádrže, motorové systémy a pomocné motorové jednotky jsou také chráněny. Tento proces dále zahrnuje čištění, mazání a konzervaci podvozku a systémů letového řízení. V letadle jsou také vypnuty všechny spínače, odpojeny baterie a nainstalovány zámky na ovládací páky.

Uzemněné letouny jsou kontrolovány v pravidelných 7, 15 a 30denních intervalech. Tyto kontroly zahrnují základní obhlídky letounů, zda jsou všechny ochranné kryty na svých místech a nedochází k žádnému viditelnému poškození letadla. Složitější kontrola zahrnuje odkrytí všech ochranných obalů a reaktivaci leteckých systémů a systému, který řídí cirkulaci vzduchu.

Pro opětovné uvedení letadla do plného provozu je potřeba 4–5 zaměstnanců, kteří jsou schopni letadlo uvést do provozního stavu během 18–24 hodin.