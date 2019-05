Lety mezi Dubají, domovským letištěm společnosti, a Muskatem, hlavním městem sultanátu Omán, budou zahájeny již 7. července. Vzdálenost mezi oběma městy přitom činí pouhých 340 kilometrů, informovala CNN.

První let odstartuje z Dubaje v 8:25, aby v Muscatu přistál v 9:40. Zpáteční spoj odletí z Muscatu v 11:15, na letiště v Dubaji dosedne v 12:25. Naplánován je i pozdější spoj, který z Dubaje odletí v 16:10 a do Muscatu dorazí v 17:25. Zpáteční let pak opustí Muscat v 19:05 a v Dubaji bude v 20:15.

Zábavným paradoxem je, že vzdálenost mezi oběma městy je kratší, než celková délka elektroinstalací v letadlech Airbus A380. Podle jejich výrobce by totiž kabely elektroinstalace položené vedle sebe dosahovaly délky přes 500 kilometrů.

Překonání vlastního rekordu

Emirates každopádně překonají svůj vlastní rekord. Dosud nejkratším letem světa totiž byla linka mezi Dubají a Dauhá, mezi nimiž je nutné překonat vzdálenost 379 kilometrů. Společnost ovšem tento let zrušila v roce 2017, a to kvůli vzrůstajícímu napětí mezi Katarem a Spojenými arabskými emiráty.