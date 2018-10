Emise automobilů klesnou o 35 procent. Návrh EU podpořilo i Česko

Schálení rakouského návrhu předcházelo zdlouhavé celodenní vyjednávání. Pro kompromisní řešení nakonec hlasovalo 20 z 28 členských zemí EU. Proti se podle České televize postavila čtveřice zemí včetně Francie nebo Dánska, které prosazovaly snížení emisí nejméně o 40 procent. Další čtyři státy se zdržely hlasování.

Zemím, které změnily svůj postoj a podpořily plán na snížení emisí od roku 2030 o 35 procent pro osobní automobily a o 30 procent pro dodávky, poděkovala na noční tiskové konferenci rakouská ministryně pro udržitelný rozvoj a turistiku Elisabeth Köstingerová. Zároveň připomněla, že cíle Pařížské klimatické dohody z roku 2015 lze naplnit pomocí rychlých a rozsáhlých změn napříč společností.

Česká republika na počátku prosazovala mírnější třicetiprocentní snížení emisí. Podle náměstna ministra životního prostředí Vladislava Smrže však nakonec rakouský návrh podpořila. „Získali jsme nejlepší možný výsledek, který jsme mohli. Kdybychom se zdrželi, tak jsme na tom hůř,“ řekl po jednání České televizi.

Germany and Visegrad, aided by EU Commission, block ambitious car emission cuts.

EU countries agreed to reduce carbon emissions from new cars by just 35% in 2030. Also, 15% CO2 cut for cars and vans in 2025 and a 30% van target for 2030.

