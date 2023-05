„Vyrobilo by se o tři sta tisíc až čtyři sta tisíc automobilů méně. To by znamenalo rušení pracovních míst nejen v automobilkách, ale ovlivnilo by to i statisíce pracovních míst u dodavatelských firem,“ upozorňuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl .

V České republice se v tuzemských automobilkách vyrobí každoročně zhruba 1,2 milionu osobních automobilů. Po zavedení nové emisní normy, která by podle plánu měla začít od července roku 2025, by se výroba značně ztenčila.

Nová emisní norma Euro 7 by měla být nekompromisní pro všechny automobily bez rozdílu typu pohonu. Vozy by měly splňovat emise nejen v laboratorních podmínkách, ale i v běžném provozu - při studeném startu, v plném zatížení či s přepravním boxem na střeše. Kromě toho se bude měřit také sjíždění pneumatik a brzd při brzdění. Česko s takovými radikálními změnami nesouhlasí a chce spolu s dalšími členskými státy Evropské unie vyjednat mírnější regulaci.

Podle něj přísnější norma nepřispěje k ozdravení životního prostředí, jak doufá Evropská komise. Naopak se může ještě zhoršit. Lidé totiž na nové vozy, které budou dražší a tudíž hůře dostupné, nebudou mít peníze a budou v provozu udržovat starší vozy. Už nyní se přitom Česká republika řadí k zemím s nejstarším vozovým parkem. Hůř je na tom pouze Řecko, Rumunsko, Litva a Estonsko.

Emisní norma Euro 7 znamená méně škodlivin. Hrozí však výpadky v nabídce aut

„Návrh v jeho současné podobě tento problém ještě více prohloubí, jelikož kontraproduktivně povede ke zvýšení dovozu ojetých vozidel a prodlužování doby provozu vozidel staršího data výroby,“ podotýká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Zároveň poukazuje na to, že ani norma Euro 6 zatím nepřinesla kýženou obnovu starších aut za nová modernější. „Ani po více než osmi letech po zavedení Eura 6 normu nesplňují tři čtvrtiny vozidel. Automobilový průmysl si je vědom, že je potřeba zlepšovat emise. Je však potřeba podpořit obnovu vozového parku, nikoliv stále zpřísňovat už tak přísná pravidla,“ připomíná Petzl.

Bude to stát desítky miliard

Tvrdší podmínky emisních limitů nevnímají jako spásu pro životní prostředí ani zástupci průmyslu. Podle nich to povede spíše k tomu, že evropské automobilky přestanou být konkurenceschopné. Kvůli přísným emisním limitům budou totiž muset investovat do vývoje a ještě financovat vývoj vozidel na alternativní pohon.

„Automobilky už roky tvrdě pracují na vývoji aut na alternativní pohony a investují do něj obrovské prostředky. Plnění požadavků Euro 7 nebude mít velký přínos pro životní prostředí a bude stát desítky miliard eur, které automobilkám budou chybět právě na přechod k čisté mobilitě,“ potvrzuje viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar s tím, že přechod k čisté mobilitě rozhodně není jen evropskou záležitostí. „Jedná se o celosvětový megatrend. Například Velká Británie, která EU opustila, si dala za cíl skončit s prodejem aut se spalovacím motorem do roku 2030. My jsme stanovili rok 2035,“ připomíná.

Poslední naděje? Klasická auta v Evropě nemusí skončit, šanci dostanou e-paliva

Emisní norma Euro 7 přidělává pomyslné vrásky na čele i zástupcům tuzemských automobilek. „Euro 7 vyžaduje vysoké investice do něčeho, co končí. Místo toho, abychom investovali do nových technologií. Navržená norma uvádí striktně začátek platnosti červenec roku 2025, bez jakéhokoliv přechodného období. Přitom minimálně rok potřebujeme na dodání nového vozu zákazníkovi. V praxi by to tak znamenalo ukončení výroby s ročním předstihem. „Navíc norma se podle výpočtů rozchází s předpoklady. Nepřinese pokles vypuštěných oxidů dusíku o 35 procent, ale zhruba o čtyři,“ tvrdí generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz.

Za pravdu mu dávají i další zástupci automobilek. „Mnohé automobilky si daly snižování emisí a vývoj do čisté mobility jako cíl mnohem dříve, než se objevil na půdě EU. U nás konkrétně už v roce 2010. Máme všichni společný cíl, jen řešíme, jakou cestou se k němu dostaneme. Tou cestou, která je nyní nastavená, se tam nejsme schopni ale bohužel dostat. Emisní stopa bude v roce 2040 vyšší, než jak si ji plánujeme. Současná technologická řešení budou totiž sloužit déle, než se plánovalo,“ myslí si šéf české Toyoty Martin Peleška.

Zdražit může i rozvážka zboží

Přijetí emisní normy Euro 7 by se zřejmě promítlo i do jiných služeb. „Podle našich odhadů by měla nová pravidla v automobilovém průmyslu mnohem širší nepříznivý dopad na průmysl a služby. Zejména tam, kde se používají dodávkové automobily. Příkladem je rozvážka zboží do maloobchodní sítě, rozvoz balíků, rozvážky potravin typu Rohlík, Košík nebo Foodora, opravářské, stavební a jiné řemeslné práce,“ dodává prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Konec spalovacích motorů. Europarlament odhlasoval zákaz prodeje od roku 2035

Jenže zatímco česká vláda spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a také zástupci průmyslu označují emisní normu Euro 7 za nesplnitelnou, někteří odborníci vidí situaci jinak. „Je to evoluce, posunutí existujících norem, které se zabývaly primárně oxidem uhličitým jako hlavním skleníkovým plynem. Dělá trh férovějším. Je to taková negativní motivace k rychlejšímu posunu a přípravě automobilového sektoru na rok 2035. Kdyby byl ten proces řízený trhem bez tohoto typu regulací, šel by mnohem pomaleji," řekl v podcastu 5:59 na zpravodajském serveru Seznamzpravy.cz profesor ekonomie z Mendelovy univerzity v Brně Lubor Lacina.

Emisní norma Euro 7 ve zkratce:

• Platit by měla, pokud ji schválí evropští poslanci, od července 2025. V současné době "leží" v Bruselu návrh Rady Evropské komise. Do poloviny května by měl být nejpozději předložen návrh s požadovanými úpravami. Na starost jej má český europoslanec Alexandr Vondra. O měsíc později odstartuje v příslušném výboru na toto téma diskuze. Na půdě Evropského parlamentu by se měla emisní norma schvalovat v termínu od 16. do 19. října.

• Revolucí je, že se bude poprvé zaměřovat i na emisní částice z brzdového obložení a také pneumatik.

• Emisní normu budou muset splňovat veškerá vozidla bez ohledu na to, zda se jedná o spalovací motor či alternativní pohon.

• Evropská komise si od přísnější normy slibuje snížení produkce vypouštěných oxidů dusíku o 35 procent.

• Vozidla budou muset splňovat normy po dobu deseti let a 200 tisíc kilometrů. To je dvojnásobek oproti současnému stavu.