Energetická firma vykácela stromy. Majitel lesa protestuje

Josef Jurnečka má v Lesoňovicích na Žďársku les, přes který vedou tři trasy elektrického vedení vysokého napětí. Podle smlouvy, kterou v roce 1993 uzavřel s podnikem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, by mělo být ochranné pásmo čtyři metry na každou stranu od drátů. Za téměř pětadvacet let se mnohé změnilo. Sloupy vysokého napětí nyní vlastní energetický gigant E.on a Josef Jurnečka loni dostal dopis, že se bude ochranné pásmo rozšiřovat. I když s tím nesouhlasil, přišel o stromy, které byly do sedmi metrů od sloupů na každou stranu.

„Ochranné pásmo je u lesního pozemku platnými právními předpisy stanovené na sedm metrů,“ vysvětlila mluvčí společnosti E.on Martina Slavíková. „Žádné speciální smlouvy s majiteli pozemků tedy v těchto případech nejsou potřeba,“ dodala k věcným břemenům, což je v tomto případě elektrické vedení. Proč se ale její kolegové v Novém Městě na Žďársku nepokusili s majitelem lesa dohodnout a vyhnout se sporům, už neodpověděla. ČTĚTE TAKÉ: Čtvrteční bouřky potrápily hasiče i energetiky. Škody jdou do milionů korun Přestože podle energetického zákona by měl odstranění dřevin v ochranném pásmu nadzemního vedení provádět vlastník pozemku, tedy v tomto případě Josef Jurnečka, ten řekl, že jemu stromy nevadí a nechal je dál růst. E.on proto objednal a zaplatil firmu, která stromy pokácela. S tím ale nebyl a není majitel lesa spokojený. „Přijeli jak zloději, nechali stromy ležet jeden na druhém a odjeli pryč,“ popsal senior jednání firmy, která dřeviny pokácela. „Ty stromy mohly ještě dalších padesát let růst. To by bylo dvakrát tolik dřeva. Oni nevědí, co způsobují za škody,“ poukázal Jurnečka a vzpomněl na dva obzvláště staré stromy, ze kterých jsou dnes jen pařezy. Škodu spojenou s kácením stromoví však energetická společnost odmítla zaplatit. „Prořez porostů je podle zákona součástí věcného břemene, jímž jsou zatíženi všichni majitelé pozemků, kudy vede elektrické vedení,“ odvětila Slavíková a odkázala se na zákony. ČTĚTE TAKÉ: Informace o výpadcích dodávek pošlou energetici lidem přímo do kapsy Finanční ztráta, kterou majitel lesa utrpěl, ale není jediným problémem. „Mám teď otevřený les, který bude vysychat,“ řekl při pohledu na místo, kde ještě nedávno rostly listnaté stromy. „E.on pořád tvrdí, že je to jejich prostor. Já říkám, že ne, smlouvu mám na čtyři metry,“ je přesvědčený majitel lesa. Nejvíce ho mrzí, že ze strany zástupců energetické firmy nenašel ochotnu vyřešit celou situaci k oboustranné spokojenosti. Kromě toho prý musí platit daň z pozemku, na kterém ale nesmí mít žádné stromy a za pronájem od energetiků nic nedostává. Přitom na sousedním pozemku se ochranné pásmo podél stejných drátů loni nijak nerozšiřovalo, zůstává čtyři a půl metru. Pan Jurnečka už neví, co má dělat. Jednal s E.onem v Novém Městě, kde se dle svých slov setkal pouze s arogantním a sprostým jednáním. „Řekli mi, že se můžu soudit, ale já jsem invalidní důchodce, na právníky nemám peníze,“ řekl se slzami v očích. Přesto svoji snahu nevzdal, navštívil vedení společnosti. Obrátil se i na Energetický regulační úřad v Jihlavě. Ptal se senátora Františka Bradáče (KDU-ČSL). ČTĚTE TAKÉ: Omezit výkopy v ulicích má dokázat chytřejší práce s úředními lejstry Senátor Bradáč se na dotaz Deníku k celému případu vyjádřil jasně. „Pokud pan Jurnečka dostal oznámení, že se bude kácet, je z hlediska zákona vše v pořádku. Ovšem pokud byl domluven s vlastníkem sloupů jinak, je to pak spor mezi nimi,“ podotkl. Bradáč připomněl, že dříve bylo ochranné pásmo deset metrů. S tímto argumentem se Josef Jurnečka už také setkal, ale nesouhlasí. „Co mi říkal otec, tak bylo deset metrů, ale v součtu, takže pět na každou stranu,“ vzpomněl senior. ČTĚTE TAKÉ: Největší zakázka v historii. ČEZ ESCO rozsvítí 59 obchodů

