Změny pravidel by měly zajistit, že do roku 2030 průměrná spotřeba energie v obytných budovách klesne o 16 procent, za dalších pět let až o 22 procent. Přes polovinu omezení spotřeby má přinést zlepšení stavu 43 procent budov s nejhorším energetickým standardem. U starších staveb mají pomoci kvalitní celkové renovace. Všechny budovy v EU by měly dosáhnout úrovně nulových emisí do roku 2050.

Podle odborníků kvalitní renovace nepomáhá jen k nižší spotřebě energie a méně emisím. „Snižuje lidem také náklady za energie a zvyšuje komfort bydlení,“ řekl Petr Holub z ministerstva životního prostředí. Právě dotace jako Nová zelená úsporám, které tento rezort rozděluje, mají k dosažení bezemisního standardu budov pomoci. Jen do roku 2030 bude na takové programy k dispozici až 220 miliard korun, další budou následovat.

Staré domy se v Česku povinně zateplovat nebudou, ujistil premiér Fiala

Zpřísnění pravidel si chválí ekologické organizace. „Nová směrnice dává členským státům náročný úkol, jeho splnění je ovšem jednoznačně v zájmu obyvatel,“ tvrdí energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký. „Jisté ovšem je, že splnění požadavků směrnice bude nejlepší možnou pojistkou proti hrozbě energetických krizí a nejlepší prevencí energetické chudoby,“ míní. „Bude potřeba dále rozšiřovat nabídku pro nízkopříjmové domácnosti, právě ty často bydlí v energeticky nejméně úsporných budovách,“ připomněl Polanecký.

Otázka peněz i pracovní síly

Otázkou zůstává, zda se vše skutečně podaří uskutečnit podle plánu. „Asi bychom jako stavební průmysl mohli jásat, ale upřímně, nejsem si tím jist,“ reagoval prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. „Nutně se mi dere na mysl otázka, kdo to vše zaplatí. Jak vidíme, aktuálně i ty nejbohatší ekonomiky Evropy v čele s německou zatahují za ruční brzdu, protože prostě a jednoduše: zdroje, pokud nedošly, tak docházejí,“ konstatoval.

Stavební firmy by sice nová pravidla mohly chápat jako příležitost, protože jim přinesou další práci. „Ale je potřeba si uvědomit, že požadované rekonstrukce musí někdo naprojektovat, pak povolit a nakonec zrealizovat. A tady všude mohou nastat komplikace, protože jednoduše všech, kteří na tom mají pracovat, je málo,“ podotkl Nouza. Norma navíc zřejmě stavby ještě více prodraží. „Ano, ke zdražení povede. Procenta po mně nechtějte, to bude vždy odvislé od konkrétního projektu,“ míní Nouza.

EU schválila změny u emisních povolenek. Platit se bude i za vytápění budov

A jak šéf stavebníků obecně zpřísnění pravidel hodnotí? „Řeknu to velmi jednoduše: doufám, že to nedopadne jako vždy při implementaci směrnice EU v ČR. Vždy, když porovnáme originál s tím, co schvalujeme v ČR, zjistíme, že je to přísnější, někdy násobně, než požaduje EU,“ vysvětlil Nouza. „Nechápu proč, ale je to tak. Takže v prováděcí legislativě by mělo být, co požaduje EU, a ne volná tvorba předkladatele,“ dodal.