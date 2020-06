Spotřebitelská organizace dTest dlouhodobě varuje spotřebitele před účastí v neseriózních energetických aukcích, jejichž výsledkem je místo slibovaných levnějších dodávek elektřiny nebo plynu faktura na vysokou smluvní pokutu v řádech několika tisíc korun. Stejně tak je třeba mít se na pozoru i před inkasními agenturami, které požadují zaplacení údajného dluhu.

„V poslední době se oba tyto problémy spojily v jeden. Spotřebitelé jsou vyzýváni inkasní agenturou k zaplacení dluhu souvisejícího se zrušením přihlášky do energetické aukce,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu.

Neodbytné inkasní agentury využívají různé praktiky: spotřebitele kontaktují telefonicky, prostřednictvím SMS nebo písemné výzvy. Text se někdy tváří jako platební rozkaz nebo obsahuje tvrzení, že dluh se již řeší exekučně, nebo že má spotřebitel očekávat osobní návštěvu inkasního specialisty u sebe doma či v zaměstnání. Naopak o dluhu toho moc inkasní agentura nesděluje.

Pokud obdržíte takovou výzvu k zaplacení, vyžádejte si potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. A dále požadujte vysvětlení, jak dluh vznikl a z jakých položek se skládá.

Na exekuci se nepodílí inkasní agentury

Co se týká výhružky exekucí, tu provádí soudní exekutor na základě exekučního titulu, kterým je třeba platební rozkaz či rozsudek vydaný soudem. Ovšem nijak se na ní nepodílí inkasní agentury.

Problematikou inkasních agentur se zabýval i Nejvyšší soud ČR, který řekl, že agentura nemá nárok na paušálně stanovenou odměnu, náklady na vymáhání či poplatky za administraci pohledávky. Požadovat vedle samotného dluhu tak může pouze zákonný úrok z prodlení a například skutečné náklady za zaslanou upomínku nebo v přiměřené předem dohodnuté výši.

„Navíc podle našeho názoru nelze po spotřebiteli požadovat ani smluvní pokutu za zrušení účasti v energetické aukci. Ta totiž bývá prezentována jako bezplatná a nezávazná. Zruší-li tedy spotřebitel svou účast v ní, neměl by za to být finančně sankciován. Aukce energií se kromě toho často ve skutečnosti nekoná a lze se setkat i s tím, že pořadateli aukce jde jen o získání smluvní pokuty, nikoliv o to, aby pro spotřebitele zajistil levnější dodávky energií,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Na vzrůstající počet výzev k zaplacení údajného dluhu od inkasních agentur nedávno upozornil také Energetický regulační úřad, který vyzval spotřebitele, aby se na něj v případě problému s inkasními agenturami obraceli.

„Doporučujeme proto, aby spotřebitelé nejprve kontaktovali všechny subjekty, které mohou mít co dočinění s údajným dluhem. Požadovat vysvětlení by tedy měli nejen od inkasní agentury, ale i od dodavatele energií nebo pořadatele energetické aukce. Získají tak co nejvíce informací a podkladů, se kterými se mohou následně obrátit na Energetický regulační úřad,“ uzavírá Eduarda Hekšová.