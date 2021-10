Dodavatelem poslední instance pro odběratele na trhu se zemním plynem je podle Kovačovské v jihočeském kraji E.ON Energie, v hlavním městě Praze Pražská plynárenská a ve zbytku České republiky společnost Innogy Energie. "Toto jsou firmy, na které přechází povinnost dodávek v případě, že váš současný dodavatel nefunguje. Nestane se tedy nikomu, že by byl z ničeho nic odpojen od zemního plynu," uvedla Kovačovská.

"Rozhodně dosud nikdy jsme nebyli svědky situace, kdy statisíce domácností budou muset uzavřít smlouvy s novými dodavateli. Přestože to, co se nyní děje, může být pro někoho šokující, není důvod k hysterii," uvedla Kovačovská.

Institut dodavatele poslední instance nebyl v takovém rozsahu, jako bude nyní po krachu Bohemia Energy, v tuzemsku využit od krachu Moravia Energo v roce 2008. ČTK to sdělila výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

