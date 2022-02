Nemáte na drahé energie? Požádejte o finanční pomoc v nouzi úřady

Bývalým klientům zkrachovalé Bohemia Energy a dalších padlých firem, kteří nyní pro dodávky elektřiny či plynu využívají služby dodavatelů poslední instance (DPI), se na sjednání smlouvy s novým stálým dodavatelem krátí čas. Ze zákona tak musí učinit do šesti měsíců od vstupu do režimu DPI. Pokud to nestihnou, reálně jim hrozí, že budou „odstřiženi“ od energií.

Kupříkladu společnosti Pražská plynárenská z původních 40 tisíc odběratelů v tomto režimu stále zůstává posledních zhruba 2900. Přes čtyři stovky z nich přitom nereagují na dopisy a e-maily, a zejména neplatí zálohy. Plynaři se je proto snaží kontaktovat osobně, třeba i zasunutím lístku pod dveře bytu. „Následně zvážíme další kroky, včetně případného odpojení jako poslední varianty,“ uvedl mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. PŘEHLEDNĚ: Inflace je nejvyšší od 90. let. Zdražilo jídlo, bydlení i energie U společnosti ČEZ zůstávají v režimu DPI, který je pro klienty méně výhodný než standardní smlouva, již jen dvě procenta odběratelů. „Původním zákazníkům Bohemia Energy už uplynula více než polovina lhůty pro výběr nového dodavatele, takže by si s přechodem měli pospíšit,“ doporučuje mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Tisíce lidí stále v režimu DPI Zhruba 1500 odběratelů zůstává v režimu DPI u společnosti PRE, půlroční lhůta jim uplyne v polovině dubna. „Pokud klienti do té doby nepřejdou na standardní smlouvu, ocitnou se v neoprávněném odběru a hrozí jim v krajním případě až odpojení od sítě,“ varuje mluvčí PRE Karel Hanzelka. Odběratelé, kteří zatím přechod z DPI neřeší, jsou podle Hanzelky často lidé, kteří se o dění kolem sebe vůbec nezajímají, nebo jen netuší, co mají dělat. Příkladem mohou být senioři bez internetu se zdravotními komplikacemi. Někdy se v odběrných místech mohli změnit odběratelé bez vědomí předchozích dodavatelů. „Specifickou skupinou v Praze jsou byty sloužící ke krátkodobému ubytování zahraničních turistů, kde se trvale nikdo nezdržuje a majitel bytu bydlí jinde,“ podotkl Hanzelka. „Částečně jde i o cizince, kteří nemají o českém DPI ani tušení, proto zanecháváme i cizojazyčné vzkazy,“ konstatoval. Češi zachraňují své úspory. Kupují zlaté slitky, jsou osvobozené od DPH Z původních 200 tisíc zákazníků v režimu DPI jich posledních 6500 zůstává také u společnosti E.ON. Podle mluvčího E.ON Romana Šperňáka jde často o seniory, kteří se v aktuální situaci nevyznají. Snaží se je proto kontaktovat třeba prostřednictvím obcí. „Zákazníkům jsou na místní radnici v předem určený čas k dispozici naši pracovníci a spolu s nimi třeba i zástupci Úřadu práce, kteří jim osvětlí možnost pomoci od státu,“ uvedl Šperňák. K odchodu z nouzového režimu se takové zákazníky snaží přimět také společnost innogy. Z celkového původního zhruba čtvrtmilionu takových klientů jich u ní jakožto DPI zůstává jen asi 4300 zákazníků a jejich počet dále rychle klesá. „Jen za poslední týden se jejich počet snížil o 1100,“ pochvaluje si mluvčí innogy Martin Chalupský. Firma se snaží lidem vysvětlit, že je pro ně setrvání v režimu DPI nevýhodné. „Velmi intenzivně vnímáme velký sociální rozměr, který má skokový nárůst cen energií, proto společně se zákazníky hledáme cesty k řešení,“ konstatoval. Lidé si proto mohou požádat o individuálně nastavované splátkové kalendáře. Příspěvky na energie Již od začátku roku podle Chalupského navíc innogy spolupracuje s Úřady práce i s Asociací občanských poraden, která lidem ve finanční pomáhá vyřídit mimořádné dávky sociální pomoci nebo příspěvky na bydlení. O radu se na ně již od října každý měsíc obracejí stovky odběratelů, obvykle se jen těžko orientují v nabízených smlouvách. „Bojí se smluvně uvázat, aby z toho neměli podobné problémy, jaké jim nastaly tím, že zkrachovali jejich původní dodavatelé,“ řekl Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden. Hypotéky a úvěry zdraží. ČNB kvůli inflaci znovu zvýšila základní úrokovou sazbu Poradny lidem v nouzi doporučují požádat úřady o sociální dávky, pokud na ně mají nárok. „Pro lidi, kteří nemají dost finančních prostředků a naplní všechny zákonné parametry, připadá v úvahu příspěvek na bydlení,“ připomněl Kalvoda. Odborníci v poradnách jim proto pomáhají vyplnit příslušné formuláře. Zatím však jejich kanceláře ve švech nepraskají. „Většina problémů zřejmě nastane později, někdy v březnu nebo dubnu či později, až přijde vyúčtování cen za energie a bude třeba případně řešit nedoplatky,“ obává se Kalvoda. Naznačují to ostatně údaje, které v pondělí oznámili statistici. Jen za leden vzrostla oproti předchozímu měsíci cena plynu o 31,3 procenta, cena elektřiny dokonce o 38,6 procenta. Od Nového roku do začátku února si podle ministerstva práce o příspěvek na bydlení zažádalo již 17 tisíc domácností, další žádosti každým dnem přibývají. Se současným zdražováním podle odhadů může nově po změně pravidel pro jeho vyplácení žádat až 200 tisíc domácností. Zda na jeho vyplacení mají nárok, zjistí zájemci na stránce energetickyprispevek.cz.