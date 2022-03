Poslední měsíc na změnu smlouvy. Odstřižení od energií dál hrozí tisícům Čechů

Už jenom měsíc a pár dní zbývá na vyřízení nové smlouvy na dodávky plynu či elektřiny lidem, kteří po říjnovém krachu Bohemia Energy a dalších firem stále využívají služeb takzvaných dodavatelů poslední instance (DPI). Naprostá většina z těch, které zkrachovalá firma nechala na holičkách tak sice již učinila, stále však zůstává řada opozdilců. Ti si novou smlouvu na elektřinu musí zařídit nejpozději do 14. dubna, na plyn potom do 17. dubna. Pokud to nestihnou, hrozí jim, že budou poté energie odebírat neoprávněně. V tom případě by od nich ovšem mohli být odstřiženi.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ceny elektřiny budou stoupat, varují experti | Foto: Shutterstock

Podle předsedy Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislava Trávníčka již není na co čekat. „Teď už nejde jen o vysoké ceny dodávek od DPI, o energie byste brzy mohli přijít úplně,“ uvedl Trávníček. „Zároveň bych tímto chtěl znovu požádat o to, aby se lidé rozhlédli kolem sebe, jestli někdo z jejich rodiny či blízkého okolí nemůže mít podobný problém,“ konstatoval. S dodavateli v režimu DPI se přitom stále nebaví řádově tisícovky zákazníků. Deník oslovil firmy, které tuto záchrannou síť tvoří, tedy E.ON, ČEZ, innogy, Pražskou energetiku a Pražskou plynárenskou. Všechny potvrdily, že s takovými klienty mají potíže. S jednáním se jim proto snaží pomáhat také úřady práce, mnohdy ale rovněž bez úspěchu. „Často jsou mezi takovými lidmi například zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní či senioři,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ceny energií letí vzhůru. Stát má nástroje, jak to zarazit, tvrdí experti Někteří z nich alespoň platí zálohy, jiní nekomunikují a za odběr elektřiny ani neplatí. Dodavatelské společnosti se je snaží kontaktovat e-mailem, SMS, dopisy, telefonicky i osobní návštěvou, ale bez úspěchu. Úřady práce podle Jurečky nyní čelí obrovskému náporu, protože pomáhají řešit uprchlickou krizi kvůli válce na Ukrajině. „Protože ale odpojení hrozí těm nejzranitelnějším z našich občanů, budou v jejich oslovování určitě pokračovat, aby nikdo nezůstal bez energií,“ slíbil ministr. Spolupráci s úředníky si pochvalují i dodavatelské firmy. „S ohledem na ochranu soukromí jednotlivých zákazníků nemají energetické společnosti možnost zkoumat jejich sociální situaci,“ vysvětlil Martin Chalupský, mluvčí innogy, kde v režimu DPI stále zůstává řada zákazníků. „Věříme, že společně s experty na sociální práci tyto počty do konce DPI budeme naprosto minimalizovat,“ podotkl. S kontaktováním zákazníků firmám pomáhají také obce. PŘEHLEDNĚ: Inflace je nejvyšší od 90. let. Zdražilo jídlo, bydlení i energie Dodavatelské firmy se přesto obávají, že jen ony spolu s úředníky všechny opozdilce ke změně smlouvy přesvědčit nedokážou. „Prosíme všechny, aby se pro jistotu ještě jednou přeptali svých příbuzných, sousedů či kamarádů, u kterého dodavatele elektřiny jsou. Zvláště starších lidí, pro které může být současná situace nepřehledná,“ uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Lidé, kteří se kvůli náhlému zdražení energií dostali do existenční nouze, mohou přijít pro radu například do Asociace občanských poraden (AOP). „Konzultujeme s nimi možnosti řešení zahrnující pomoc prostřednictvím sociálních dávek,“ uvedl Hynek Kalvoda z AOP. „Vždy vycházíme z konkrétní situace klienta, dle toho navrhujeme i postup při žádosti o konkrétní dávku, ať už se jedná o dávky hmotné nouze nebo státní sociální podpory,“ dodal.