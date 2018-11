Enormní zájem. Kolečkové křeslo vědce Hawkinga vydražili za 8,8 milionu korun

"Výsledky on-line aukce, do které se zapojilo více než čtyři sta registrovaných uchazečů z 30 různých zemí, jen dosvědčují obrovský obdiv a lásku, kterou ke Stephenu Hawkingovi lidé na celém světě chovají," říká Thomas Venning z aukční síně Christie's.

Peníze utržené z prodeje kolečkového křesla poputují na konto jeho nadace a na výzkum neurodegenerativních onemocnění. Červený vozík užíval vědec koncem 80. a počátkem 90. let, dokud mohl ještě pohybovat rukama.

Famed for his work exploring the origins of the universe, Stephen Hawking's thesis and wheelchair sell for $1 million https://t.co/zJifRoEfPz by @kholtonreuters pic.twitter.com/PiqyrK68aE

Původně se odhadovalo, že cena křesla by mohla vystoupat na 15 tisíc liber (446 tisíc korun), konečná cena 296 750 liber však mnohonásobně předčila očekávání.

Podobný výsledek zaznamenala i dražba jeho disertační práce Properties of Expanding Universes (Vlastnosti rozšiřujících se vesmírů) o původu času a prostoru z roku 1965, která se vydražila za 585 tisíc liber (v přepočtu 17,4 milionu korun). Jde o jednu z pěti známých kopií tohoto kosmologického pojednání.

Před dvěma lety se také Vlastnosti rozšiřujících se vesmírů stalo jednou z nejstahovanějších závěrečných prací, poté, co ji univerzita v Cambridgi zveřejnila ve svém on-line archivu. Tehdy si jí stáhly miliony lidí.

Celkově však dražba pozůstalosti Stephena Hawkinga zahrnovala 22 položek, mezi nimiž byl například scénář k epizodě populárního seriálu Simpsonovi z roku 1988, kde se Hawking objevil, nebo kopie jeho nejprodávanější knihy Stručná historie času, která je opatřena jeho otiskem prstu místo podpisu.

Our 'On the Shoulders of Giants' sale totals £1,824,375. Including a wheelchair used by Steven Hawking from the late-1980s to the mid-1990s which realised £296,750 and was sold to benefit The Stephen Hawking Foundation and The Motor Neurone Disease Association. @HawkingFound pic.twitter.com/pvgqSPmCzS