„Šíření koronaviru mimo území Číny zvýšená nejistota, nemožnost přesně odhadnout dopady a s tím související omezení ekonomických aktivit měly silný negativní dopad na akciové trhy,“ konstatoval Milan Tomášek, manažer investic a penzí NN Penzijní společnosti. V uplynulém týdnu zaznamenaly jeden z nejhorších poklesů ve své historii, dodává.

Propad se logicky nevyhnul ani penzijním fondům, které investují do akcií. Čím větší podíl v portfoliu mají, tím větší pokles zaznamenaly. To se týkalo hlavně takzvaných dynamických fondů. V nich mohou lidé díky investicím do akcií více vydělat, ale i prodělat. „Dynamické finanční produkty s výrazným zastoupením akcií samozřejmě reagovaly výrazným poklesem,“ říká Michal Stupavský z Conseq Investment Management.

Podle Václava Bálka z penzijní společnosti Allianz to je ale z dlouhodobého hlediska výhoda, protože je možné nakoupit za nižší ceny. Lidé, kteří půjdou do penze za několik let, by dopad nemuseli pocítit.

„Odvážnější investoři tyto poklesy již vyhlíželi a pravděpodobně je využijí k nákupu akciových fondů za nižší ceny. Zda budou trhy ještě klesat, bude záležet na dalšího vývoj šíření viru ve světě, což lze v tuto chvíli obtížně předvídat,“souhlasí i Radek Sedlář z banky ING.

O něco lépe na tom jsou lidé, kteří v rámci penzijního připojištění investují spíše konzervativně, do státních dluhopisů, kde sice nebývají tak vysoké výnosy, ale je tam větší jistota. „Konzervativní produkty, jež obsahují především české vládní dluhopisy, zaznamenaly solidní zisky,“ říká Stupavský. Jenom za únor podle něj index českých vládních dluhopisů posílil o dvě procenta.