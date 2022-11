Podle dat společnosti Shoptet roste online prodej erotického zboží každý měsíc, a to už od roku 2019. Během covidu prodej začal stoupat, a to se nezměnilo ani teď. „Růst je každý měsíc o desítky, někdy i stovky procent,“ přibližuje objem prodeje ředitel Shoptetu Samuel Huba.

Nárůst zájmu zákazníků potvrzuje i Adam Durčák, jednatel obchodu Růžový slon. „Zatímco v roce 2020 měl Růžový slon obrat 83 milionů korun, v loňském roce to bylo 167 milionů korun. Tržby tedy meziročně vzrostly o více než sto procent,“ vypočítává.

Místo prášku kroužek na erekci. Erotické hračky starším pomáhají i zpestřují sex

Už nyní jeho společnost ví, že letošní tržby budou zase vyšší. „Přesná čísla budeme mít po Vánoční sezóně,“ doplňuje.

Podle výzkumu zveřejněném v Technium Social Science Journal, stoupá prodej erotických hraček po celém světě, stejně jako obliba jejich užívání. Očekává se, že do roku 2030 dosáhne velikost světového trhu s tímto zbožím 62 miliard amerických dolarů. Žebříčku uživatelů přitom kralují Češky. Více než 22 procent z nich využívá erotické pomůcky pravidelně. Evropský průměr se přitom pohybuje okolo dvanácti procent.

Z dat agentury Nielsen Admosphere vyplývá, že alespoň jednu erotickou pomůcku vlastní 44 procent Čechů mezi 18 až 34 lety. Více než u poloviny je to vibrátor, druhou pozici obsadila jiná vibrační dráždidla, čtvrtina respondentů uvedla lubrikační gel. Třetina dotázaných nákup erotické pomůcky zvažuje.

Jako sexuální asistentka pomáhá seniorům. Bojujeme s předsudky, říká Augstenová

Obchodníci čekají tradičně kolem Vánoc vysoké tržby, letos by mohly být ještě o to větší, s vyhlídkou a obavami ze zdražení v příštím roce. A to podle obchodníků přijde určitě. „Dražší jsou vstupní suroviny, práce, energie, nájmy i doprava a zdražování se dotýká i sortimentu erotických hraček. My máme dobře zásobené sklady za často ještě nižší ceny, větší zdražování očekáváme začátkem příštího roku napříč celým trhem,“ poznamenává Adam Durčák z Růžového slona.

Tuzemští výrobci se zaměřují na tvrdý sex

Sortiment erotického zboží nezahrnuje jen elektroniku a kosmetické přípravky, ale řadí se sem i široké spektrum doplňků, od textilu po mučící nástroje. Pomůcky pro drsnější sexuální praktiky mezi zákazníky rovněž bodují. „Do top pětky se probojovaly i BDSM pomůcky, kde tvoří většinu prodejů spíše soft sortiment, určený pro širší publikum,“ říká k nejprodávanějším položkám e-shopu Yoo.cz jeho zakladatel a ředitel Vojtěch Sláma.

„Sledujeme narůstající zájem o BDSM pomůcky. Lidé chtějí uniknout z každodenní rutiny a prožívat intenzivní zážitky na vlastní kůži. BDSM jim navíc umožňuje ponořit se do jiného světa,” dodává Sláma.

Při sexu se zranil každý třetí člověk. Někteří utrpěli i zlomeniny

Část zboží z oblasti BDSM, protože se jedná o malosériovou výrobu, navíc vzniká podle Adama Durčáka přímo v tuzemsku. „Jsou to různé kožené důtky nebo latexové oblečení. Největší část byznysu s erotickým zboží stále tvoří přeprodej zboží vyrobeného v Číně. Jen pro představu, v sexshopech po celém světě zastupuje čínské zboží až sedmdesát procent sortimentu,“ dodává jednatel Růžového slona.