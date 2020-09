Lidé by měli být motivováni k instalaci aplikace eRouška například slevami na nákup ochranných pomůcek, léků a vstupenek nebo na jízdné. Na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se s tímto požadavkem v otevřeném dopisu obrátili Piráti. Strana to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Aplikaci využívá zhruba 250 tisíc lidí, tedy necelých 2,5 procenta obyvatel, což je podle Pirátů o hodně méně než u ekvivalentů například v Německu nebo Singapuru.

Žena ukazuje 30. dubna 2020 mobilní telefon s eRouškou, která je jednou z aplikací systému takzvané chytré karantény | Foto: ČTK / ČTK

Uživatel by podle návrhu opoziční strany mohl na základě unikátního kódu ze své aplikace dostat slevu v lékárně, nákup by bylo možné limitovat na ochranné prostředky. Co se týče vstupenek na akce, pořadatelé by měli povinnost poskytovat slevy na vstupné. Kompenzoval by je stát, stejně jako v případě dopravců při slevách na jízdné. Podle Pirátů je též problém, že nebylo myšleno na občany bez chytrého telefonu.