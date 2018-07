EU a Japonsko podepsaly dohodu o volném obchodu. Zruší většinu cel

„V době, kdy na celém světě nabývají na síle nejrůznější ochranná opatření, je podepsání takovéto dohody mezi Japonskem a EU nesmírně důležité. Jasně totiž demonstruje naši ochotu podporovat volný obchod,“ prohlásil japonský ministr hospodářství Toshimitsu Motegi.

With the largest bilateral trade deal EVER, today we cement Japanese-European friendship. Geographically, we are far apart. But politically and economically we could hardly be any closer. With shared values of liberal democracy, human rights and the rule of law. pic.twitter.com/ICcGTY3XI8