Problémy kolem brexitu ukazují, že případné vystoupení Česka z Evropské unie je v krátkodobém horizontu vyloučené. Mluvit o tom mohou jen nezodpovědní politici, řekl dnes na akci Euro Business Breakfast bývalý prezident Václav Klaus. Fungování EU kritizoval, o odchodu z ní ale podle něj lze mluvit jedině jako o politickém cíli v řádu několika desetiletí

Václav Klaus. | Foto: Deník / Martin Divíšek

"Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk," řekl Klaus.