Takže na trhu zůstanou menší a hlavně levnější auta. Ano. Ti, kteří si nemohou dovolit kupovat bavoráky, mercedesy nebo kodiaky, ale mají peníze na to, aby si koupili auta typu Škoda Fabia, Seat, Dacia nebo Škoda Karoq, tu možnost budou mít nadále. Protože kdyby ji ztratili, zbylo by jim jenom ježdění na kole, jak sní někteří zelení šílenci. Nebo by byli odkázáni na dovoz ojetin , které nevyhovují ani normě Euro 6. To by ve výsledku životnímu prostředí jenom uškodilo.

Jak osobně hodnotíte schválení normy Euro 7 v podobě, která je o dost mírnější než verze připravená Evropskou komisí? Samozřejmě by bylo ideální to roztrhat a nedělat nic, ale na to prostě dneska v Evropské unii není ani náhodou potřebná většina. Ani v Evropské radě ani v parlamentu. Proto jsme se vydali cestou významného osekání toho návrhu. Jeho benefit pro české země je dvojí. Za prvé, že automobilky nebudou nuceny vyřadit z výroby ta levnější, menší auta se spalovacími motory už nyní. To by hrozilo, kdyby prošla na norma tak, jak ji navrhovala Evropská komise.

A jaké jsou další výhody upravené verze normy?

Druhý prospěch s tím samozřejmě souvisí, a sice že to nebude destabilizovat automobilový průmysl, který potřebuje investovat do své transformace včetně elektromobility. Je nesmysl po něm vyžadovat, aby ještě dál mučil spalovací motory, když norma Euro 6 je v zásadě uspokojující. Protože autoři těch norem, myslím, považují výrobu spalovacích motorů za neperspektivní, je úplný nesmysl zároveň nutit firmy do toho investovat. Dostávaly by se do ekonomických problémů. A automobilový průmysl je u nás klíčové odvětví, které generuje nějakých deset procent hrubého domácího produktu, váže skoro patnáct procent pracovní síly a tvoří čtvrtinu exportu. Takže krize tohoto odvětví by samozřejmě měla za následek zchudnutí nás všech.

Kdy lidé pocítí nějaký efekt této normy?

Tak to se ještě uvidí. Zatím byla na plenárním zasedání schválena pozice Evropského parlamentu a už měsíc předtím byla schválena pozice rady příslušných ministrů. Musím říct, že tam odvedl vynikající práci Martin Kupka (ministr dopravy – pozn. red.), který zorganizoval skupinu států, jež nakonec prosadila také velice osekanou verzi. Nyní bude probíhat konečné vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou. Předpokládám, že to zvládneme ještě do konce roku, a až podle výsledné podoby bude možné na tuto otázku odpovědět.

Ministři EU schválili normu Euro 7 v osekané formě:

Vyjednávání by tedy mohla být hladká?

Vycházím z toho, že pozice jsou velmi podobné, takže vyjednávání nebude složité. Koncem roku budeme schopni oznámit lhůty, jak to bude nabíhat, ale určitě to nic nezmění v následujících řekněme dvou nebo třech letech. V zásadě předpokládám, že u spalovacích motorů by to plus minus zůstalo u dosavadní normy Euro 6. Určitou změnu by mělo přinést to, že se budou zavádět systémy, které omezí emise u pneumatik a z brzdových destiček. Týkat se to bude všech aut včetně elektromobilů, takže je to férové a technologicky neutrální. I tam určitě budou dostatečné lhůty na to, aby pro ně byznys uměl připravit řešení.