Poslední naděje? Klasická auta v Evropě nemusí skončit, šanci dostanou e-paliva

Prezident Martin Jahn podotkl, že autoprůmysl prochází s přechodem na bezemisní mobilitu největší technologickou transformací ve své historii. „Od firem to vyžaduje mohutné investice do nových typů pohonů, přitom současně musí zůstat konkurenceschopné navzdory vysoké inflaci, energetické krizi a dopadům války na Ukrajině,“ uvedl.

Došlápne si i na elektroauta

Obává se, že předložený návrh Euro 7/VII toto úsilí ohrožuje. „Stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů,“ dodal prezident Sdružení automobilového průmyslu. Velký dopad může mít norma prý i na výrobu a dostupnost malých vozů.

Evropská komise však odhaduje, že nové předpisy zdraží cenu osobních aut jen mírně, o tisíce korun. „Za každé euro vynaložené na technologie za Euro 7 se ušetří více než pět eur na zdraví a životním prostředí," tvrdí její zástupci. V roce 2035 mají mít všechna nová auta a dodávky prodávané v Unii nulové emise oxidu uhličitého. „Očekává se však, že ještě v roce 2050 bude více než dvacet procent osobních aut a dodávek a více než polovina nákladních vozidel nadále vypouštět škodliviny z výfuku,“ přiznali současně.

Nová pravidla si došlápnou i na elektromobily. „Způsobují znečištění brzdami a mikroplasty z pneumatik,“ upozornili zástupci Evropské komise. Nová norma dále stanovuje limity životnosti jejich baterií. Třeba po pěti letech a sto tisících kilometrů má jejich kapacita dosahovat osmdesáti procent.

Čas továren

Některé automobilky už přecházejí na dekarbonizovanou dopravu ve velkém. Například skupina Volkswagen Group se netají, že v období od letoška do roku 2026 investuje do elektromobility přibližně jeden a čtvrt bilionu korun. Po celé Evropě chce vybudovat šest velkých továren, takzvaných gigafactory, na baterie do elektroaut.

Pro jednu továrnu se nabízí v Česku nová průmyslová zóna v Líních u Plzně. Škoda Auto, která do koncernu patří, bude významným odběratelem baterií. V roce 2030 očekává, že sedmdesát procent jejích prodejů v Evropě budou tvořit právě elektromobily. Člen představenstva Martin Jahn přitom připustil, že podnik bude muset kvůli transformaci snížit počty pracovních míst jak v závodech Škoda, tak u subdodavatelů. „Právě na pracovní místa, která by vytvořila gigafactory, by se nám podařilo tyto zaměstnance převést,“ poznamenal.

Emisní norma Euro 7/VII



- Podle Evropské komise by díky novým předpisům auta měla vypouštět o 35 procent méně oxidů dusíku.

- Poprvé určuje snižování emisí částic z brzdového obložení a pneumatik.

- Zpřísněné podmínky mají platit od poloviny roku 2025 pro nová osobní auta, o dva roky později pro nákladní.

- Nová auta budou muset v reálném provozu splňovat emisní normu dvakrát déle než u Euro 6, v případě Euro 7 jde o 10 let a 200 tisíc kilometrů.

- Komise očekává, že náklady spojené s předpisy zdraží osobní automobily v rozmezí mezi 2200 až 3700 korunami. To by bylo méně, než očekává český autoprůmysl. U autobusů a nákladních vozů má jít o desetitisíce korun.