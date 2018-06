Euro je zatím v Česku v nedohlednu. I patnáct let od referenda

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Když před patnácti lety začala kampaň k referendu o vstupu Česka do Evropské unie, vystačila si místo obvyklých 12 hvězdiček ve znaku unie netradičně s pouhými devíti. O šest let později to Češi při svém unijním předsednictví Evropě „osladili“, mimo jiné nečekaným pádem vlády. A příliš pozornosti dosud nevěnovali ani jedné z podmínek vstupu do EU – slíbenému zavedení společné evropské měny, eura.

Patnáct let od referenda, v němž své „ano“ Evropě řeklo přes 70 procent voličů, uplyne 13. a 14. června. Mezitím k euru přistoupila řada nových členských států unie, mimo jiné Slovinsko, Slovensko i trojice pobaltských republik, Česko se však tomuto cíli dosud nepřiblížilo. Lidé euro nechtějí Chuť přijmout společnou měnu klesá. Podle dubnového šetření CVVM s jejím přijetím nesouhlasí téměř tři čtvrtiny lidí, pro je pouhá pětina Čechů. Jejich přístup kopírují politické strany. Z těch zastoupených v parlamentu je chce zavést jen opoziční TOP 09. Voliče jí to nepřináší, podle nových volebních modelů by v případných volbách asi zůstala před branami sněmovny. ČTĚTE TAKÉ: Průměrné mzdy se drží nad třiceti tisíci. Rostou nejrychleji za patnáct let Předchozí vlády téma eura nechávaly na své následovníky. Vyhýbavě se k němu staví i kabinet v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Jako důvody, proč o ně neusilovat, uvádí v programovém prohlášení strach z inflace i znehodnocení úspor občanů. Vadí mu i povinnost vložit desítky miliard korun do stabilizačního mechanismu na financování následků krizí. „Související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun,“ stojí v programovém prohlášení dosluhující vlády. Nyní tedy přijetí eura brání zejména nezájem obyvatel, předtím to byl hlavně velký rozdíl mezi ekonomickou úrovní Česka a starých členských zemí unie. Ten se zvolna snižuje. Analytici oslovení Deníkem se shodují, že vstup Česka do eurozóny – mezi země platící eurem – v nejbližších pěti až deseti letech čekat nelze. „Je obtížné vstupovat do něčeho, co se momentálně mění a samo neví, v co,“ řekl Petr Dufek z ČSOB. Eurozóna se totiž v minulých letech musela vyrovnat s dluhovou krizí, hlavně v zadluženém Řecku. ČTĚTE TAKÉ: Levnější volání do zemí EU dostalo zelenou. Brusel schválil nový kodex Výhodou společné měny je zjednodušení obchodu, když se ekonomice daří. Nevýhody se projevily za krize. „Ukázalo se, že EU nemá potřebné mechanismy, které by zmírnily její důsledky,“ připomněl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Její členské země na získanou zkušenost reagovaly jen snahou o pomoc postiženým regionům či o pojištění vkladů. „Ještě bude potřeba hodně politické vůle, aby cíle dosáhla,“ míní. Změna navždycky Zdrženlivost při přijímání eura doporučují odbory. „Země střední a východní Evropy, které vstoupily do eurozóny, zatím nedosáhly tempa svého růstu na úroveň před vstupem. To by mělo být varováním i pro Českou republiku,“ uvedl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. O přijetí eura naopak usilují exportéři. „Lidé si také uvědomují, že tím, jak nám posiluje koruna, se tak trochu bezbolestně přibližujeme k ekonomické úrovni západních zemí,“ zmínil Dufek. „Jakmile bychom se připravili na vstup do eura, tak si vlastně zafixujeme veškerou hodnotu svého majetku, svých příjmů a svých životních pojistek a svého penzijního připojištění navždycky. Je samozřejmě rozdíl, pokud si Česko kurz zafixuje na 25,50 nebo za 20 korun za euro,“ dodal. ČTĚTE TAKÉ: Evropský fotbal vynáší, za loňskou sezónu mu přiteklo 25 miliard eur

