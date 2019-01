Ve čtvrtek uplyne deset let o doby, kdy se obyvatelé Slovenska definitivně zbavili své národní měny a vyměnili ji za euro. To bylo zpočátku přijímáno s rozpaky, zejména pak kvůli očekávanému zdražování. Tyto obavy se však záhy ukázaly být zbytečné. Slováci si na jednotnou evropskou měnu postupem času zvykli a podle průzkumu veřejného mínění pro společnosti TopForex by ji devět z deseti tamních obyvatel neměnilo.

Zavedení eura mělo příznivý dopad zejména na zdejší zahraniční obchod.

"Euro jednoznačně usnadnilo příchod nových investic i export zboží do zahraničí, na kterém je postavena slovenská ekonomika. I přes mnoho pesimistických předpovědí se s novou měnou drtivá většina obyvatel Slovenska rychle sžila," podotýká analytik společnosti TopForex Patrik Mackových.

Co se týče hlavních výhod společné evropské měny, mají Slováci jasno. Jsou jimi značně usnadněné cestování do jiných zemí a s tím spojená srozumitelnost cen. Někteří respondenti pak poukázali například i na to, že díky euru zvýšila Bratislava svoji diplomatickou prestiž v rámci Evropské Unie.

Podle průzkumu společnosti Eurobarometr nemá 90 procent dotázaných s placením v eurech žádný problém a přepočítávání cen na tehdejší slovenské koruny vzalo také za své. Od této praktiky během let opustila víc než polovina tamní populace.

"Potvrdilo se, že Slováci se dokáží rychle adaptovat na novou situaci. V oblasti financí je to vidět i na rychlosti rozšíření platebních karet a zejména bezkontaktních plateb, v jejichž používání patří Slovensko ke světovým lídrům. Ne nadarmo spustil Google pilotní provoz Google Pay právě na Slovensku," říká Patrick Mackových.

Koruna chybí především mladým

Najdou se však i tací, kteří by návrat slovenské koruny uvítali. Mezi tuto skupinu obyvatel patří poněkud překvapivě spíše mladší generace. Průzkum pro TopForex odhalil, že 65 procent lidí do 29 let by se eura ve prospěch koruny vzdalo. Podle Andreje Kičury z agentury MNForce, která tento průzkum realizovala, jsou za tím především emoční důvody.

"Mladí lidé obecně podporují změny, od nichž čekají zlepšení situace, ať už jde o jakékoliv téma. Emočně proto cítí i návrat od eura ke slovenské koruně jako příležitost k pozitivní změně," uvedl Kičura.