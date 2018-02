Euro slábne, Češi v cizině nakupují

/INFOGRAFIKA/ Už devět let dojíždí pracovat na Slovensko Lukáš Prajka z Lanžhota na Břeclavsku. Z neustále klesajícího kurzu eura, které za svoji práci učitele hudby dostává, nemá vůbec radost. „Pokles je samozřejmě znát. Když jsem začínal, bylo euro za třicet korun. Pokud by se naskytla možnost pracovat doma, určitě bych hodně zvažoval, zda má smysl vydělávat v zahraničí,“ uvedl Prajka.

Euro, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Klesající kurs eura sledují patrně všichni Moraváci a Češi, kteří pracují v Rakousku, Německu či na Slovensku a mzdu tak dostávají v eurech. Do Rakouska jezdí třetím rokem uklízet Romana Benešová ze Znojemska. „Kvůli poklesu kurzu mi výplata klesla zhruba o pět procent. Trochu jsem si pomohla tím, že jsem své půjčky převedla do Rakouska a splácím tak v eurech. Tím jsem trochu ušetřila,“ svěřila se Benešová.



Ušetřit lze podle zkušeností lidí pracujících v zahraničí také výhodnějším nákupem některého zboží. „Benzin mě vyjde v přepočtu na devětadvacet korun a šedesát haléřů. Kilo výborného chleba nakupuji za dvacet korun. Také sýry jsou v Rakousku kvalitnější a levnější než u nás. Totéž se týká másla v akci nebo vajec,“ dodala Benešová.

Do Německa za prací dojíždí Kateřina Marková z Boskovic na Blanensku. „Pracuji dva roky v obchodě, doplňuji zboží do regálů. Pokles eura příliš nevnímám. Mám německý účet, německý pas a posilování koruny mě příliš nezasahuje. Jen když jsem naposledy měnila menší částku doma na Moravě,“ komentovala Marková.



Také německé obchody nabízí podle Markové kvalitnější zboží mnohdy za nižší ceny než v tuzemsku. „Například prací prostředky nebo mýdlo je v Německu lepší a za poloviční ceny. Proto když jezdím domů, vozím toto a další zboží ze zahraničí. Je to smutné, ale je to fakt,“ dodala Marková.



Podle ekonoma Tomáše Pfeilera z makléřské společnosti Cyrrus, která obchoduje s cennými papíry od roku 1998, je zvýšený zájem o nákupy v Rakousku či Německu po ukončení intervence české koruny logický. „Euro oslabilo vůči koruně od ukončení devizových intervencí o 6,7 procenta. Tato skutečnost může vést ke zvýšenému zájmu českých domácností o nákupy potravin v Rakousku či Německu, kde zákazník často platí za ekvivalentní zboží nižší částky než v České republice. Kromě potravin se vyplatí i nákupy v drogeriích či oblečení,“ naznačil Pfeiler.



Výrazně nižší zájem o práci v cizině zatím neočekává. „I když slabší euro může přispět k mírnému poklesu zájmu o práci v zahraničí, domníváme se, že primárním faktorem, který takzvané gastarbeitery motivuje, je vyšší mzdová úroveň v Rakousku či Německu. Průměrná rakouská mzda se stále nachází na více než dvojnásobku české, průměrná německá mzda dokonce na trojnásobku,“ doplnil ekonom.