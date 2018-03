Eurojackpot padl! Berlíňan se může těšit na více než miliardu korun

Berlínský hráč loterie Eurojackpot v pátek vyhrál přes 42 milionů eur (v přepočtu více než miliardu korun). Vítězství mu přinesla výherní čísla 15, 23, 28, 33, 36 a doplňková čísla 4 a 7. S odvoláním na loterijní společnost Westlotto o tom informovala agentura DPA.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Na hlavního výherce, jímž by však mohla být i skupina lidí, čeká přesně 42 670 719 eur a 30 centů. Dalších šest hráčů získalo přibližně 318 tisíc eur (více než osm milionů korun).

Dvě z vedlejších výher poputují do Bavorska, další tři do Severního Porýní-Vestfálska a poslední do Porýní-Falcka, napsala DPA.

Do loterie Eurojackpot se můžou zapojit tipující z osmnácti evropských zemí. Hlavní výhru získá ten, který uhádne pět z padesáti a současně dvě z deseti čísel. Šance na výhru je 1 ku 95 milionům.

V roce 2015 se usmálo štěstí i na Čecha, který se zapsal do historie Eurojackpotu jako první člověk, který pokořil hranici 90 milionů eur.

Další kolo loterie začíná tento pátek. Ve hře bude částka ve výši deseti milionů eur (přibližně 254,5 milionu korun).