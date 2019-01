Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve středu vypovědělo smlouvu na stavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic sdružení firem Eurovia CS, Metrostav, Swietelski. Informovala o tom Česká televize s odvoláním na mluvčí Eurovie Ivetu Štočkovou. Sdružení včera smlouvu podmíněně vypovědělo s odůvodněním, že ŘSD včas nepředalo staveniště. Po odpoledním jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) však obě strany vyjádřily vůli ve stavbě pokračovat.

Situace se změnila po odpoledním jednání ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) s ředitelem ŘSD Janem Kroupou a ředitelem společnosti Eurovia CS Martina Borovky. Z něho vyplynulo, že stát podepíše se sdružením dodatek ke smlouvě. Výpovědi smlouvy, jak ze strany stavebních firem, tak ze se strany ŘSD, budou staženy.

„Staveniště je v jiném stavu, než bylo zadáno ve výběrovém řízení. Místo ornice je rozorané archeologickým průzkumem a poničené. V září loňského roku jsme ŘSD upozornili, že buď můžeme cenu za úpravu pozemků po průzkumu dopočítat do naší nabídky, nebo si je samo může nechat upravit externí firmou. ŘSD nám nebylo schopné tento pokyn dát,“ řekl Deníku ředitel společnosti Eurovia CS Martin Borovka k důvodům, proč sdružení včera podmíněně vypovědělo smlouvu.

Podle smluvních podmínek mělo Ředitelství silnic a dálnic do dvanácti měsíců od podání nabídky sdělit stavebním firmám termín zahájení prací. Tato lhůta vypršela v loni v září a ŘSD podle konsorcia ani nereagovalo na výzvy k vyřešení dané situace. Práce proto nemohly dosud začít. Zhotovitelům přitom od podpisu smlouvy v srpnu 2018 běží lhůta pro výstavbu.

Podle ŘSD jde o peníze

ŘSD nicméně již včera argumenty sdružení stavebních firem odmítlo s tím, že jediným důvodem, proč firmy podmíněně vypověděly smlouvu, je nátlak na navýšení vysoutěžené ceny.

„Za původní cenu 2,6 miliardy korun za 15 kilometrů dálnice odmítají stavební firmy dálnici postavit. Stavba byla oficiálně zahájena loni v říjnu, firmy odmítly formálně staveniště převzít, aby dostaly ŘSD pod tlak a získaly víc finančních prostředků, než jim umožňuje aktuální smlouva,“ uvedl v úterý Jan Studený, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Podle Martina Borovky však byla byla nabídnutá cena garantovaná pouze 12 měsíců. „Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, my jsme finální nabídku podali v září roku 2017. Naše nabídka je vázaná 12 měsíců po jejím podání. To znamená, že nám ŘSD do 12 měsíců po podání nabídky mělo dát pokyn k zahájení prací, ten nám ale nedalo. My jsme si smlouvami zavázali dodávky materiálu tak, abychom je měli zajištěny na celou stavbu,“ řekl Deníku Borovka.

„Kvůli přístupu ŘSD nám tyto smlouvy s dodavateli vypršely. Musíme smlouvu upravit, protože tak již nejsme schopni garantovat původní cenu," dodal pro Deník ředitel společnosti Eurovia CS.

Slavnostní zahájení stavby úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic, který bude měřit 15,5 kilometru, proběhlo 2. října 2018 za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO). Úsek měl být hotový v roce 2022 a sdružení firem Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky mělo za jeho stavbu vyinkasovat 2,59 miliardy korun bez DPH. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.