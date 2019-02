Společnost Eurovia CS vyhrála další zakázku na modernizaci dálnice D1. Pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opraví desetikilometrový úsek Soutice–Loket, který vede mezi exity 56 a 66.

ŘSD a Eurovia už uzavřely na modernizaci úseku 7 smlouvu, podle které ŘSD zaplatí 1,184 miliardy korun. Po dlouhé době jde o zakázku na modernizaci D1, kde byla odhadovaná cena projektu nižší než nakonec vysoutěžená cena. Cena podle rozpočtu byla 1,143 miliard korun.

V soutěži byly celkem čtyři firmy, Eurovia z nich nabídla nejnižší cenu. Pro Eurovii jde už o šestou zakázku na modernizaci D1, v tomto počtu nejsou započítány práce na úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde firma narychlo nahradila česko-italsko-kazašské sdružení (Geosan a spol.) vyhozené ze stavby kvůli nedodržení termínů.

Předposlední úsek v rámci celé trasy

Úsek od Soutic po Loket je předposlední, který ŘSD soutěžilo v rámci celé akce modernizace D1. Začít se má v březnu letošního roku, hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Podobně jako na ostatních úsecích dojde k rozšíření dálnice z 10,75 na 11 metrů v každém jízdním pásu.

ŘSD stavbu rozdělilo do pěti etap, součástí zakázky je i vybudování základů nové mýtné brány, ke kterému má dojít i přes to, že systém mikrovlnného výběru mýta skončí. Doprava bude po dobu rekonstrukce vedena v režimu 2 + 1 + 1, respektive 2 + 2 pruzích.

Poslední soutěž v rámci velké modernizace je na úsek Koberovice–Humpolec, kde firmy odevzdávají nabídky v březnu. V první polovině 20. let pak chce ŘSD ještě zmodernizovat most Šmejkalka, ten ale oficiálně do modernizační akce nepočítá.