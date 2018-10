Evropa spolupracuje s Billem Gatesem. Podpoří boj proti klimatickým změnám

Společný projekt je součástí boje proti klimatickým změnám a snahou o naplňování Pařížské dohody z roku 2015. „Chceme dát globálním trhům a investorům jasný signál, že přechod na moderní a čistou ekonomiku je správná cesta,“ uvedla Evropská komise v tiskovém prohlášení.

Americký miliardář a podle magazínu Forbes druhý nejbohatší muž světa se problematice životního prostředí věnuje dlouhodobě. Firmy Breakthrough Energy Ventures pod jeho vedením přispěla na snížení emisí ve výrobě elektřiny, zemědělství, dopravě i stavebnictví více než jednu miliard dolarů, tedy přes 22 miliard korun.

„Abychom zabránili výraznému ohřívání planety, potřebujeme zásadně změnit to, jak přistupujeme k výrobě, zemědělství a přepravě zboží i osob. Nejde jen o snížení spotřeby energie v domácnostech či ekologičtější automobily,“ napsal Gates na svém blogu.

I’m in Brussels this week to sign an agreement between Breakthrough Energy and the @EU_Commission . We’re creating a pilot fund that will invest €100 million in European companies working to stop climate change. https://t.co/3PrAa4Wsky

Podle předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera se Evropa musí ujmout v boji proti klimatickým změnám vůdčí úlohy. „Musíme usilovat o modernizaci evropské ekonomiky a průmyslu, abychom dosáhli ambiciózních cílů, stanovených za účelem ochrany naší planety,“ prohlásil.

Today in Brussels, @BillGates is signing an agreement with the @EU_Commission to establish Breakthrough Energy Europe—a new pilot fund that will invest €100 million in European innovators working to find new clean energy solutions to power the world.