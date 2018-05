Evropě nestačí odebraná krevní plazma, nakupuje v USA. Dárci chybí i Česku

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 18 500 Kč

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) Pracovník/pracovnice pro NZDM - Free klub. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, pro NZDM – Free klub, , Charakter vykonávané činnosti:, - pracovní doba zpravidla od 8:30 do 17:00 hodin,, - sociální práce s dětmi a mladými lidmi ve věku 6 – 26 let, kteří jsou ohroženi nepříznivými sociálními vlivy nebo se ocitli v obtížné životní situaci., , Požadujeme:, - pozitivní přístup k práci s rizikovou mládeží,, - spolehlivost, trestní bezúhonnost, zodpovědnost,, - dobré komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu i samostatně, pokoru k práci s lidmi, empatii, schopnost sebereflexe, schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu, flexibilitu, kreativitu, otevřenost,, - zkušenosti s prací s rizikovou mládeží jsou výhodou,, - kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., , Nabízíme:, - hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2018 s předpokladem prodloužení,, - nástupní mzda 22 000,-/18 500,- Kč měsíčně s předpokladem navýšení po zapracování,, - práci v mladém, dobře fungujícím a profesionálním týmu,, - možnost odborného růstu a bezplatného vzdělávání,, - 5 týdnů dovolené, sick days, pravidelné osobní ohodnocení, firemní akce, další benefity,, - prostor pro vlastní tvořivost a seberealizaci., , Profesní životopis se zaměřením na odborné znalosti a dovednosti zasílejte na email: sarka.mrazkova@skp-centrum.cz.. Pracoviště: Skp-centrum, o.p.s., Jungmannova, č.p. 2550, 530 02 Pardubice 2. Informace: Šárka Mrázková, +420 774 658 593.