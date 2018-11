Evropská komise potvrdila odhad letošního růstu české ekonomiky o tři procenta

České hospodářství letos poroste o tři procenta a zpomalí tak svůj růst ze 4,3 procenta v loňském roce. Vyplývá to z podzimní makroekonomické předpovědi Evropské komise. Tu novinářům představil eurokomisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

Zatímco v příštím roce poroste česká ekonomika podle předpovědi Evropské komise o 2,9 procenta, pro rok 2020 je odhadován její růst o 2,6 procenta.

Hlavním motorem růstu českého hrubého domácího produktu (HDP) bude domácí poptávka. Negativně ho naopak ovlivní vývoz i růst reálných mezd. Komise dále předpokládá, že v následujících letech dojde k výraznému zpomalení růstu investic v Česku.

Pro celou EU letos Komise očekává růst HDP o 2,2 procenta. Podle prognózy, ze které citoval server České noviny, porostou rychleji než Česko například ekonomiky Slovenska či Polska. Vůbec nejrychleji ze zemí EU má ovšem růst Irsko, a to takřka o osm procent.

Itálie má zaděláno na problém

Předpokládaný růst evropských ekonomik by ale podle prognózy mohly negativně ovlivnit obchodní spory mezi USA a Čínou či finanční nestabilita bank, na které se mohou přenést potíže některých vysoce zadlužených zemí EU. Komise upozornila i na problémy týkající se veřejných financí Itálie, jejíž návrh rozpočtu na příští rok porušuje pravidla EU.

Prognóza Evropské komise zahrnuje 27 zemí EU. Kvůli brexitu se již do průměru nezapočítává Velká Británie, přesto je v přehledu zveřejněn i odhad růstu britské ekonomiky. Letos údajně čeká Spojené království růst o 1,3 procenta, v příštím roce by to pak mělo být o desetinu procentního bodu méně.