Evropská komise prověřuje Babišův možný střet zájmů. Kvůli dotacím pro Agrofert

Evropská komise (EK) začala v souvislosti s dotacemi pro Agrofert prověřovat možný střet zájmů českého premiéra a podnikatele Andreje Babiše. Uvedl to komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger. Podnět k Evropské komisi dala v září organizace Transparency International Česká republika (TI), Babiš už dříve označil obvinění za nesmysl.

„Uděláme vše pro to, abychom tuto kauzu osvětlili,“ uvedl minulý čtvrtek komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger během jednání rozpočtového výboru Evropského parlamentu.

Podle svých vlastních slov již dokonce požádal ředitelství komise zodpovědné za regionální politiku a zemědělství, aby zajistily potřebné podklady v České republice i jinde. „Pracujeme na všech frontách. Naše mlýny právního státu melou sice pomaleji, ale konzistentně,“ dodal.

Transparency International (IT) postup Evropské komise ocenila. „Vítáme aktivní snahu o vyřešení otázky ovládání firem politiky. Dotčené instituce mají odpovědně prověřit dodržování pravidel hry, a o to by nám mělo jít především,“ domnívá se analytik TI Milan Eibl.

Zářijový dopis TI byl adresován Generálnímu ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a Generálnímu ředitelství pro zemědělství. TI v něm mimo jiné upozornila na skutečnost, že Babiš sice formálně není vlastníkem Agrofertu, ale ve vztahu ke svěřeneckým fondům, do kterých loni v únoru Agrofert vložil, je v takové pozici, která mu umožňuje společnost přímo či nepřímo ovládat.

„Pokud máme důkazy nezákonného jednání, TI vždy iniciuje přezkum institucí, ať jde o kohokoli. Tento případ má evropský rozměr, střet zájmů premiéra ohrožuje zájmy České republiky při jednání o rozpočtu EU,“ prohlásil tehdy mimo jiné ředitel TI ČR David Ondráčka.

Babiš obvinění označil za nesmysl

Český premiér ale toto tvrzení TI již dříve označil za nesmysl, když uvedl, že vložením Agrofertu do svěřeneckého fondu se vzdal celé firmy a dále ji neovlivňuje. "TI nemá žádné důkazy, že bych jakkoli firmu ovlivňoval, protože je ani mít nemůže, nic takového se neděje. Respektuji zákony a své bývalé firmě se nevěnuji. Nemám na to ani čas,“ citovaly Babiše České noviny.

Druhý podnět TI se pak týkal podezření na porušení unijních předpisů. Podle nich se osoby podílející se na plnění rozpočtu musí zdržet jakéhokoli jednání, které může uvést jejich zájmy do střetu s finančními zájmy EU.