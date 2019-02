Evropská komise se pokouší torpédovat dohodu o změnách v unijním kosmickém programu z tohoto týdne, uvedli v neobvyklém a ostrém společném prohlášení napříč politickým spektrem vyjednavači Evropského parlamentu. Domluva, uzavřená v noci z úterý na středu mezi nimi a zástupci členských zemí EU, by kromě jiného znamenala změnu názvu a rozšíření působnosti i personálu agentury GSA, která nyní z Prahy odpovídá za evropský program navigačních družic Galileo.

"Není to první ani poslední případ, kdy Evropská komise není zcela spokojena s dohodou mezi Radou EU (členskými státy) a europarlamentem, ale ještě jsem nezažil, že by po uzavřeném jednání prezentovala kompromis jako stále otevřený a dokonce naznačovala možnost jeho zablokování," řekl europoslanec Evžen Tošenovský (ODS), který o věci vyjednával za konzervativní a reformní frakci ECR. "Byla by velká škoda, pokud by nyní spadlo pod stůl vše, co se mi podařilo dojednat pro posílení pražské agentury GSA," upozornil.