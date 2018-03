Evropská města se uzavírají „zakázaným“ vozům. Kde kvůli emisím neprojedete?

Máte automobil, jehož emise je nižší než Euro 5? Raději zvažte, zda se s ním vydat do některého z evropských měst. Ta totiž pokračují v nastoleném trendu a stále více z nich se pro tyto vozy uzavírá. Prozatím se sice jedná ve většině případů „pouze“ o vjezd do center, postupně se ale očekává na některých místech úplný zákaz. A to nejprve dieselů a následně dokonce všech osobních i užitkových vozidel se spalovacími motory.

Důvod? Znečištění ovzduší především ve velkých městech je trnem v oku jak samotných obyvatelů, tak zástupců měst a aglomerací, ekologických organizací a v neposlední řadě i orgánů Evropské unie. Podle Světové zdravotnické organizace je špatné ovzduší v metropolích zodpovědné za úmrtí tří milionu lidí ročně.

I proto je v jistém smyslu nejjednodušší cestou, jak dosáhnout nápravy, zavedení v některé (přísnější či mírnější) podobě emisní zóny pro centra měst.

Nízkoemisní zóny již nyní zavádí podle odborníků Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK) v Evropě přes 220 měst a oblastí. „Je to zjevný trend, který bude nadále pokračovat, a s nímž je třeba počítat jak teď, tak především v blízké budoucnosti“, říká prezident ÚAMK Oldřich Vaníček.

Za kolébku nízkoemisních zón je považováno Švédsko, které je v 90. letech zavedlo ve Stockholmu a Göteborgu. Největší rozmach ovšem zaznamenalo Německo. Zákon, který zavedení „umweltzone“ povolil, vešel v platnost přesně před jedenácti lety. A roztočil tak emisní kolotoč, který se jen tak nezastaví.

V Berlíně s "červenou" neuspějete

Jak uvádí ÚAMK, v současnosti se omezení týká zhruba 70 německých měst, přičemž jde i o 19 územních celků, z nichž zřejmě největším je Porúří. Ekologickou plaketu musí řidiči mít například v Berlíně, Mnichově i Stuttgartu. Placená známka pak podle barvy vypoví, jak moc váš vůz znečišťuje ovzduší.

Červenou mají obvykle vozidla roku výroby 1997, která splňují pouze normu Euro 2 a mají tak vystavenou stopku. Následuje známka žlutá a zelená. Právě s ní by měl být vjezd do center většiny měst bez problémů. Řidičům, kteří se budou snažit za emisní známku ušetřit a nezakoupí ji, se tak cesta naopak prodraží. Pokuta vyjde na 80 eur (přibližně 2000 korun).

Tím však boj za čistší vzduch v Německu nekončí. Německý federální soud nedávno potvrdil, že města mají právo zcela zakázat vjezd vozidel s dieselovými motory. Vyjma těch, které splňujících nejvyšší normu Euro 6.

Přístup do centra chce do roku 2024 zakázat i italský Řím. Stejný krok plánuje i Milán, kde má opatření vstoupit v platnost do roku 2030. A nejsou jediní, již dříve starostové čtyř světových měst prohlásili, že do roku 2025 chtějí zakázat auta s diesely na svém území. Jde o Paříž, Atény, Mexiko City a Madrid.

Pozor v Belgii, Rakousku i Francii

Kde už nyní s nevyhovujícím vozem narazíte na problémy? V centru Londýna emisní zóna funguje léta. I zde aktivisté volají po tom, aby byl do roku 2025 zakázán úplný vjezd aut s dieselem. Určitá omezení už oplatí také v některých městech v Belgii, Francii, Dánsku, Španělsku, Řecku, Itálii, Rakousku či Portugalsku (podrobný seznam najdete pod článkem).

Výjimkou už není ani Česko. V roce 2013 bylo schváleno nařízení vlády o podmínkách zřizování nízkoemisních zón ve městech. Připravenost využít zákona avizovaly například lázně Klimkovice u Ostravy. O zavedení zóny budou zřejmě usilovat také Karlovy Vary a k evropským velkoměstům se hodlá připojit i Praha.

Pro mnohé motoristy to bude znamenat výrazný zásah do úspor. Při koupi nového vozu tak budou muset hledět právě na emise. Naopak světové automobilky mají o svých plánech jasno. Už nyní převážná většina z nich plánuje v rozmezí několika let dieselové motory přestat vyrábět. Pozadu není ani automobilka Škoda, která právě na probíhajícím autosalonu v Ženevě představila svůj koncept Vision X s hybridním pohonem.

Ve kterých evropských městech platí kvůli emisím omezení:



Belgie

Kde: Antverpy a Brusel.

Co: Nízkoemisní zóna.

Kdo: Všechna vozidla.

Kdy: Každý den, nepřetržitě.



Dánsko

Kde: Kodaň, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus a Odense.

Co: Ekologické zóny (Miljøzonemærke undtaget)

Kdo: Netýká se dieselů s objemem větším než 3,5 t pro přepravu cestujících.



Francie

Kde: Paříž, Lyon, Lille, Grenoble, Strassburg.

Co: Nízkoemisní zóna v Paříži, v ostatních městech jsou omezení platná v případě vyhlášení zhoršených emisních podmínek.

Kdo: Všechna vozidla.

Kdy: V Paříži pondělí až pátek od 8 do 20 h.



Řecko

Kde: Atény.

Co: Nízkoemisní zóna.

Kdo: Pouze vozy s řeckou registrací. Vozy z půjčoven m\jí výjimku v prvních 40 dnech používání.

Jak: Uvnitř okruhu "Daktylios" mohou v sudé a liché dny jen vozidla se sudým nebo naopak lichým koncovým číslem. Toto se obvykle vztahuje na všechny měsíce s výjimkou letních.



Itálie

Kde: Řím, Bologna, Miláno, Palermo a více než 100 městech, kde platí regionální nebo místní regulace.

Co: Městské poplatky, nízkoemisní a zakázané zóny (Zona a traffico limitato).

Kdo: Všechna nerezidentská vozidla. Hoteliéři mohou vydávat dočasná povolení svým hostům



Malta

Kde: Valletta.

Co: Mýto.

Kdo: Pouze domácí vozy, auta se zahraničními poznávacími značkami jsou osvobozeny od mýtného. Na pronajatá auta s maltskou značkou se však vztahuje platební povinnost.

Kdy: Pondělí až pátek 8 - 18 h. Bezplatný vjezd je od 14 h., stejně jako o víkendech a svátcích.



Německo

Kde: Zhruba 70 měst a oblastí.

Co: Nízkoemisní zóny.

Kdo: Platí pro všechna vozidla, vjezd podle jednotlivých zón měst podle emisní plakety.

Jak: Emisní plaketu po předložení velkého technického průkazu lze získat i na velkých STK v ČR. Poplatek.



Nizozemsko

Kde: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dále Arnhem, Breda, Delft, Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Hertogenbosch a Tilburg.

Co: Ekologické a zelené zóny.

Kdo: Podle jednotlivých měst – kamiony, vozy N1, osobní automobily s dieselovým motorem, od 1. 1 2018 také mopedy.



Norsko

Kde: Bærum, Bergen, Bodø, Forde, Grenland, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Namsos, Nord-Jæren, Oslo a Trondheim

Co: Mýto, nízkoemisní zóna.

Kdy: Každý den, poplatek se mění v závislosti na denní době.



Rakousko

Kde: Vídeň a některé východní části Dolního Rakouska.

Co: Dopravní omezení pro nákladní a motorová vozidla kategorie N1, platná pro vozidla s emisními třídami Euro 0 až 3. V Burgenlandu, Horním Rakousku, Štýrsku a Tyrolsku existují omezení pro nákladní automobily.

Jak: Plakety, získané na základě předložení osvědčení o registraci, jsou k dispozici pouze v Rakousku. Udělují: stanice pro kontrolu vozidel, základny ÖAMTC.



Portugalsko

Kde: Lisabon.

Co: Nízkoemisné zóna (Zona de Emissões Reduzidas).

Kdo: Všechna vozidla. Zóna 1 (osa Avenida da Liberdade Baixa), Euro 3. Zóna 2 (Av Ceutu, osa Norte-Sul, Av Forcas Armadas, Av EUA, Av General Spinola a Av Infante D. Henrique) Euro 2.

Kdy: Ve všední dny od 7 do 21 h.



Švédsko

Kde: Göteborg a Stockholm, dále Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå a Uppsala.

Co: Ekologické zóny (Miljözon)

Kdo: Všechna vozidla. Výjimka, autobusy a nákladní automobily nad 3,5 t s dieselem služby, přeprava osob atd.



Španělsko

Kde: Madrid, Barcelona.

Co: Omezení vjezdu do centra, nízkoemisní zóna.

Kdy: Omezení platná v případě vyhlášení zhoršených emisních podmínek.

Kdo: Všechny osobní automobily.



Velká Británie

Kde: Londýn.

Co: Mýto, nízkoemisní zóna.

Kdo: Všechna motorová vozidla s výjimkou jednostopých motocyklů (včetně přívěsů) a mopedů.

Kdy: Mýto, pondělí až pátek 7 - 18 h. Bezplatné jsou víkendy, svátky a období od 25. prosince do 1. ledna. Nízkoemisní zóna každý den, nepřetržitě.



Zdroj: ÚAMK