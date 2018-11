Posílení práv pasažérů? Evropské nařízení změní cestování na železnici

Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schválili nová pravidla pro cestování na železnici. To by nově mělo být jednodušší pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kterým bude stačit objednat asistenci 30 minut předem. Změní se i podmínky odškodnění za zpoždění vlaku. Nařízení by se navíc mělo vztahovat i na vnitrostátní dopravu, na kterou dosud v řadě zemí platí výjimky.

dnes 14:48 SDÍLEJ:

„Lidé se zdravotním postižením dnes musí své cesty vlakem dlouhodobě plánovat, což jim komplikuje život nejenom v naléhavých situacích. Jsem proto velmi ráda, že poslanci dnes podpořili zkrácení lhůt pro objednávání asistenčních služeb, což byl i jeden z mých pozměňovacích návrhů.“ říká europoslankyně Olga Sehnalová. ČTĚTE TAKÉ: Minimální mzda se od ledna navýší o více než tisícovku, dohodla se koalice „Lidem se zdravotním postižením to nejenom výrazně usnadní plánování cesty vlakem, ale pomůže jim i s dosažením větší nezávislosti. Ve větších stanicích bude nově stačit být na místě pouze 30 min před odjezdem vlaku. V menších stanicích dojde ke zkrácení na 3 hodiny a v těch bez zaměstnanců drah bude stačit objednat asistenční službu pouze 12 hodin předem,“ dodává Sehnalová. Proběhnou další jednání Některé návrhy Evropské komise však europoslanci odmítli. Patří mezi ně například uplatňování takzvané vyšší moci, které by cestující připravilo o nárok na odškodnění v případě nepředvídatelných událostí, mezi které patří přírodní katastrofy. Souhlas zákonodárců však zatím neznamená definitivní přijetí nové směrnice. Výslednou podobu legislativního návrhu mohou ještě ovlivnit třístranný jednání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropskou radou. ČTĚTE TAKÉ: Zaměstnancům ve veřejném sektoru porostou platy. Pedagogům až o deset procent

Autor: Redakce