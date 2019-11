V tom dnes velmi pomáhají moderní technologie. S tou, která se jmenuje eWay-CRM, se společnosti eWay System podařilo uspět především na světových trzích. Jejich CRM řešení integrované do Microsoft Outlooku dnes používají úspěšní obchodníci především v USA.

Spolumajitelé eWay System Jan Lalinský a Roman Štefko pracovali spolu s majiteli MEMOS Software na vývoji eWay-CRM a později založili vlastní firmu. Po dvou letech vyplatili MEMOSu investice, které do vývoje eWay-CRM vložil. V žádném případě dnes nechtějí cizí investory. Chtějí být i nadále zdravou českou firmou, která má závazky pouze ke svým klientům.

CRM systém integrovaný s poštovním klientem Outlook vyvíjeli Jan Lalinský a Roman Štefko původně na míru jednotlivým klientům. Díky jejich zájmu se eWay-CRM postupně osamostatnila pod vlastní značku a začala se prodávat jako krabicový software. Ředitelem společnosti je Jan Lalinský.

O eWay-CRM stará přes deset let. Od té doby nabrala velké množství zákazníků z celého světa, z nichž 25% pak pochází ze Spojených států, které majitelé považují za jeden z nejtěžších trhů vůbec. Do karet jim hraje skutečnost, že Microsoft postupně ukončuje prodej BCM, který také funguje v Outlooku. Uživatelé, kteří hledají náhradu, se velmi snadno přeorientují právě na eWay-CRM.

Dalším bonusem je v případě eWay-CRM americký tým, který funguje jak v pobočce přímo v USA, tak v Praze. Pražská část amerického týmu se pak plně přizpůsobuje časovému pásmu uživatelů za oceánem. Samozřejmostí je americká angličtina a znalost zvyklostí, kterou může ovládat jedině rodilý Američan. A kterou americký zákazník podvědomě vyžaduje.

V neposlední řadě je pro americké uživatele důležitý fakt, že jejich data jsou uložena přímo v americkém cloudu. Spatřují v tom výhodu z hlediska legislativy a také důvěryhodnosti pro ně přece jen vzdálené evropské firmy. Od samého začátku se eWay-CRM zaměřuje především na malé a střední společnosti.

A toto zaměření zatím majitelé nehodlají měnit. Nicméně neznamená to, že v jejich referencích nenaleznete korporátní klienty. Vlastní zkušenost z prostředí menší až střední firmy je však natolik nepřenosná, že právě těmto uživatelům nejlépe rozumí.

Bude velmi zajímavé sledovat další vývoj tohoto dynamicky rostoucí českého žraloka. Na jednu stranu je to ryze český produkt, na stranu druhou je to dravá a ničeho se neobávající piraňa. Kéž by takovýto vyrovnaný a zároveň zdravý přístup mělo víc českých společností.