Expanze nových značek. Česko kraluje celé střední Evropě

Prosperující ekonomika láká do Česka nové obchodníky. Platí to zejména o módních řetězcích. Loni na tuzemský trh vstoupilo celkem přes tři desítky značek, což bylo nejvíc z celé střední Evropy a Ruska. Při expanzi řetězce míří nejdřív do Prahy, odtud se však stále víc osmělují do velkých a v poslední době i menších měst či dokonce na venkov.

Česko loni potvrdilo pověst vstupní brány do střed-ní a východní Evropy, říká nejnovější zpráva poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Přes 80 procent nových značek vstupujících do střední Evropy a Ruska otevřelo svoji první prodejnu v obchodním centru. V Praze bylo lákadlem hlavně rozšířené Centrum Chodov, které přitáhlo 18 z 31 nových značek – například vybavení pro interiéry Zara Home, šperky Thomas Sabo, řetězce s módou Oysho, Yamamay či Pink Woman, ale také gastronomické sítě jako třeba Vapiano. ČTĚTE TAKÉ: Markle & Sparkle. Známý britský řetězec na počest svatby změní název „Otevření nového či rozšířeného projektu je vždy spojeno se vstupem velkého počtu nových značek najednou. Toho jsme byli svědkem u Centra Chodov, do budoucna očekáváme stejný vývoj i v souvislosti s projektem Savarin ve středu Prahy,“ vysvětluje Jan Kotrbáček, partner Cush-man & Wakefield. Tento pátek otevírá u letiště v pražské Ruzyni nové nákupní středisko Prague The Style Outlets. Vstoupit na český trh tady mají nově třeba značky sportovní módy Marina Militare či oblečení Frankie Morello. VYTLAČÍ VIETNAMSKÉ TRHOVCE? Zatímco do metropole teď míří hlavně obchodníci se zbožím vyšší a střední cenové úrovně, řetězce zaměřené na masovou spotřebu se rozrůstají do dalších měst. Objevují se stále častěji i v takzvaných nákupních parcích na okrajích malých měst. ČTĚTE TAKÉ: PayPal ohlásil největší akvizici ve své historii. Chce dobýt i kamenné obchody „Cesta expanze vede i přes příměstské lokality mimo zástavbu, ale například s dobrým napojením u dálnice,“ říká analytik GfK Zdeněk Skála. „Developeři se stále víc dívají po lokalitách, které tvoří satelitní strukturu u Prahy. Obvykle se jedná o jednoduché koncepty ve složení potraviny, drogerie, móda, lékárna, elektro a chovatelské potřeby,“ doplňuje Jiří Kristek z Cush-man & Wakefield. Příkladem zahraničního řetězce s raketovou expanzí prodejen je Pepco. Firma sídlící v polské Poznani vstoupila na český trh teprve před pěti lety. Dnes tady má tento diskont s oblečením pro celou rodinu, vybavením pro domácnost a hračkami 146 prodejen. Zatím poslední otevřel před měsícem v Nymburku v právě vznikajícím malém nákupním parku na místě bývalé vietnamské tržnice. Nakolik mohou rychle expandující diskontní řetězce, jako je právě Pepco či německý Kik, vytlačit z malých měst dřív velmi populární vietnamské trhovce, si zatím analytikové netroufají odhadnout. ČTĚTE TAKÉ: Češi letos rekordně kupují letenky. Největší zájem mají o Bali i Paříž

Autor: Denisa Holajová