Tvůrci ginu Dick-tator tvrdí, že způsob reklamy, který zvolili, je recese. Pokud tomu úřady neuvěří, jak by mohly věc vyhodnotit, aby měli lihovarníci problém?

Když by usoudili, že se jedná například o nepřímý úmysl vyjádřit sympatie k neonacismu nebo by to považovaly za dílo ve smyslu nového paragrafu 403a trestního zákoníku, který byl přijat zákonodárci na návrh poslance Jana Bartoška. Jedná se o Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Zde se mimo jiné píše, že kdo ve větším rozsahu vyrobí, doveze či dá do oběhu dílo se zobrazením symbolů či představiteli takových hnutí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Současně tam je ale i vyviňující klausule, pokud se tak děje například pro vzdělávací účely. I tak je ale sporné, zda kombinace zobrazení Adolfa Hitlera na jedné straně a penisu na druhé spolu s nápisem Dick je dílem směřujícím k propagaci neonacistického hnutí. Podle mého názoru tak v celkovém kontextu nepůsobí.

Lihovarníci chtějí navázat na Českou sodu. Vzkřísili Hitlera a způsobili poprask

Ale již z minulosti známe případy, kdy k odsouzení stačila jen maličkost. Třeba malá úprava na autě.

Jistě narážíte na případ muže, který byl před několika lety podmínečně odsouzen za to, že si na zadní sklo auta nalepil orlici s hákovým křížen, tedy symbolem nacistického Německa. Tento muž u Ústavního soudu tehdy neuspěl se svojí námitkou, že jeho cílem nebylo propagovat nacismus, ale chtěl vyjádřit náklonnost k německým automobilům jedné značky. Muž se sice hájil ironií, ale je právě na případném posouzení soudu, jak se k daným případům postaví. Podstatný je totiž úmysl. V České republice je v těchto věcech přístup hodně odvislý od individuálního posouzení státních zástupců a soudů.