Experti Social Watch: Největší riziko jsou pro Čechy exekuce a byty

Soudržná a materiálně zabezpečená společnost je zárukou stability. Naopak lidé, kteří si neumějí sami pomoci, ať už z dluhové pasti, nebo v bytové krizi, jsou zdrojem napětí. Právě jim ale musí politici naslouchat a nabízet jim řešení.

„Už nejde jen o jejich vtažení do debaty, ale o strukturální změny, které lidé musejí pozitivně pocítit na vlastní kůži. V opačném případě se propast mezi establishmentem a obyvatelstvem bude dále prohlubovat,“ míní Tomáš Tožička z české pobočky Social Watch.

Tato organizace již deset let každoročně monitoruje pět základních společenských oblastí, stav legislativy, přístup vlád, podmínky rozvoje. Celková zpráva vychází u příležitosti Politického fóra OSN a jednotlivé země k ní přispívají vlastními analýzami.

Čeští spoluautoři monitorovali v daných segmentech minulý rok a konstatovali, že největším problémem tuzemské společnosti je dluhová past, do níž se dostává stále větší množství lidí.

Dluhová past

„Meziročně se počet osob v exekuci zvýšil o 3,4 procenta lidí na 863 tisíc. Exekuční výměr mířil na 6000 dětí do 18 let a 120 tisíc lidí starších 60 let,“ popsal dramatickou situaci Radek Hábl. O jak velký problém jde, dokumentuje fakt, že víc než půl milionů lidí má tři a více exekucí.

„Pokud 95 procent nových exekucí míří na jedince, kteří už v ní jsou, pak je evidentní, že se celá záležitost musí řešit systémově. Konkrétně jde o nezbytné přijetí insolvenční novely, kterou předložil exministr spravedlnosti Pelikán. Do budoucna je pak nutné přistoupit k místní příslušnosti exekutorů,“ dodává Hábl.

Pokud předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček hovořil o tom, že z jeho pohledu se nová vláda musí zasadit o bezpečnost občanů v nejširším slova smyslu, pak k ní řešení notorického a bezvýchodného zadlužení nepochybně patří. Hamáček do širší bezpečnosti počítá i bytovou jistotu. Právě ta ale podle ekonomky Ilony Švihlíkové, která měla na starosti kapitolu Prosperita, v Česku chybí.

Bydlení je základ

„Uplynulý rok byl velice úspěšný, trh práce trhal rekordy, mzdy rostly, volných míst je víc než uchazečů. Optimismus brzdí kritický nedostatek bytů ve velkých městech a také zhoršující se bytová dostupnost pro lidi ohrožené chudobou,“ připomněla Švihlíková zpřísňování pravidel pro poskytování doplatku na bydlení.

Naději spatřuje v některých kapitolách vládního programového prohlášení, jež obsahuje strategický investiční program. „Ten obsahuje liniové stavby, dostavbu jaderných bloků, ale také bytovou výstavbu včetně sociálních bytů, což je pozitivní,“ míní.

Jak dodala, snaha rychleji budovat dopravní infrastrukturu se nemusí opírat o omezení možnosti veřejnosti vyjadřovat se k dopadům staveb. „Dobrá legislativa a svižnější projektová příprava by možná průtahy vyřešila lépe než boj s ekologickými a jinými aktivisty,“ říká Ilona Švihlíková.

Experti se také shodli, že vláda, která již jednou odložila implementaci Agendy 2030 (Cíle udržitelného rozvoje OSN) a Strategického rámce ČR 2030, by se oběma materiálům měla obsáhle a se vší pozorností věnovat, až se k nim v září vrátí. „Jsou to mimořádně závažné texty, ale teď jde o to, zda je budeme chtít a umět převést do praxe,“ soudí Pavel Šramer. Dokumenty obsahují mj. podklady v oblasti životního prostředí, rovnosti pohlaví i rozvojové pomoci.