Facebook buduje v Londýně gigantické sídlo. Pojme šest tisíc zaměstnanců

Na seznam světových metropolí, které se rozhodly zatočit s krátkodobými pronájmy, se nyní nově zapíše i americká metropole New York. Radním města se stejně jako jinde nelíbí to, že prázdninová ubytování typu Airbnb zvyšují ceny nájmů a nemovitostí do astronomických výšin. Nyní se tak každý, kdo poskytne svůj byt ke krátkodobému pronájmu, bude muset zaregistrovat a podávat pravidelná hlášení. Informoval o tom server Daily Mail.