Facebook společně s řadou partnerů vytvořil asociaci, která bude novou měnu spravovat. Součástí asociace jsou například vydavatelé platebních karet Mastercard a Visa, platební platforma PayPal, internetová aukční síň eBay či alternativní taxislužba Uber.

Asociace, která má nyní 28 členů, sídlí ve Švýcarsku a společnost Facebook v ní nemá žádné zvláštní postavení. Manažer společnosti Facebook David Marcus, který je za projekt zodpovědný, doufá, že v okamžiku spuštění nové měny již bude mít asociace více než stovku členů.

Facebook rovněž založil dceřinou firmu, která bude nabízet digitální peněženku s názvem calibra umožňující lidem novou digitální měnu používat. Calibra bude propojena s komunikačními platformami Messenger a WhatsApp společnosti Facebook, které mají přes miliardu uživatelů, upozornila agentura Reuters.

Opora v aktivech

Libra bude podobně jako nejznámější digitální měna bitcoin založena na technologii blockchain. Jde o druh decentralizované databáze, která uchovává neustále se rozšiřující počet záznamů, jež jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu.

Na rozdíl od bitcoinu by však libra měla být podložena reálnými finančními aktivy, což by mělo zabránit výkyvům její hodnoty. "Pokud si koupíte libru za 50 dolarů, vašich 50 dolarů poputuje do librových rezerv," uvedl Marcus. Ujistil rovněž, že firma Facebook nebude mít přístup k údajům o transakcích s novou měnou.

Názor odborníka:

„Klíčové je, aby si libra získala důvěru lidí, svých uživatelů. Facebook právě proto digitální měnu naváže na konvenční aktiva s nízkou kolísavostí hodnoty, jako jsou krátkodobé vládní dluhopisy zemí se stabilní měnou a kredibilní centrální bankou. Tak jako za časů zlatého standardu bylo možné tehdejší bankovky směnovat za zlato, libra by měla být směnitelná právě za vybraná konvenční aktiva, ovšem nikoli zlato,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.



„Krok Facebooku dodává vzpruhu celému segmentu kryptoměn, neboť investoři větří přijetí kryptoměn opět o něco širší komunitou. Kryptoměna bitcoin dnes dále cenově poskočila a krmě bitcoinu zdražují i další kryptoměny jako ether nebo litecoin,“ dodává, ale zároveň varuje: „Lidé, kteří se rozhodnou vložit do bitcoinu peníze, by se však měli nejprve mentálně vyrovnat s tím, že už tyto peníze nemusí nikdy vidět. Je to tak trochu, jako by je házeli do kanálu. Riziko ztráty je tak vysoké, že nelze hovořit o investici, a dokonce ani ne o spekulaci. Jde o ruletu.“