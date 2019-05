Zakladatel Facebooku se minulý měsíc setkal s guvernérem britské centrální banky Markem Carneyem. Mimo jiné jednali o příležitostech a rizicích spojených se spuštěním kryptoměny. Facebook také požádal o radu ohledně provozních a regulačních otázek úředníky amerického ministerstva financí, píše BBC.

Facebook chce vytvořit digitální měnu, která poskytne dostupné a bezpečné způsoby provádění plateb bez ohledu na to, zda má uživatel bankovní účet. Facebook vlastní také aplikace WhatsApp a Instagram. Firma doufá, že zásadně ovlivní zavedené sítě tím, že prolomí finanční překážky, bude konkurovat bankám a sníží spotřebitelům náklady.

Informace o projektu digitální měny Facebooku přezdívaném Projekt libra se objevily poprvé loni v prosinci.

Není to přitom poprvé, co Facebook zkouší proniknout do oblasti digitálních měn. Zhruba před deseti lety vytvořil virtuální měnu Facebook Credits, která umožňovala lidem nakupovat položky v aplikacích na sociální síti. Po necelých dvou letech ale Facebook tento projekt opustil, protože neměl dostatečný ohlas mezi uživateli.

Facebook a regulace

Facebook bude také muset zdolat řadu regulací v zemích, kde chce měnu spustit. Mezi těmi by měla být také Indie, která nedávno zasáhla proti digitálním měnám. Nicméně největším testem zřejmě bude to, zda budou lidé sociální síti natolik důvěřovat, aby začali své vlastní peníze měnit za digitální měnu.

Analytici se neshodují v názoru na to, zda by nová kryptoměna od Facebooku mohla fungovat. Odborník na databázi blockchain David Gerard upozornil, že kryptoměny jsou náchylné k výkyvům hodnoty, což by mohlo být překážkou k úspěchu GlobalCoinu. Běžní lidé podle něj nechtějí měnu, která neustále klesá a stoupá. Blockchain se používá pro tvorbu kryptoměn.

Odborník na kryptoměny z Londýnské ekonomické školy (LSE) Garrick Hileman však uvádí, že projekt GlobalCoin by mohl být jednou z nejvýznamnějších událostí v historii kryptoměn. Odhadl, že na celém světě používá v současnosti kryptoměny asi 30 milionů lidí. Facebook má měsíčně 2,4 miliardy uživatelů.