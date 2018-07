Facebook chrání krajně pravicové aktivisty. Zvyšují mu zisky

Dokument, podle kterého společnost Facebook chrání před smazáním takové stránky, které sice obsahují závadný obsah, ale díky vysoké návštěvnosti přináší společnosti zisky, zveřejnila britská stanice Channel 4. Pořad také odhalil, že moderátoři, mající na starost kontrolu uživatelského obsahu, jsou instruováni, aby ignorovali důkazy o nízkém věku uživatelů. Pravidla sociální sítě přitom zakazují registraci dětem mladším třinácti let.

Facebook drží podle britského deníku The Guardian ochrannou ruku nad krajně pravicovými aktivisty. Společnost údajně brání smazání závadných stránek i poté, co množství příspěvků v rozporu s pravidly sociální sítě překročí stanovenou hranici.

Skutečnost odhalila britská televizní stanice Channel 4, která v rámci dokumentární série The Dispatches vyslala reportéra v utajení pracovat na pozici moderátora obsahu v dublinské společnosti Cpl. Ta je smluvním partnerem Facebooku a poskytuje pro něj služby kontroly obsahu.

Facebookové stránky jsou běžně mazány, pokud obsahují pět a více příspěvků porušujících pravidla. Na stránky s vysokým počtem návštěv, včetně těch, které provozuje britský krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, se však tato pravidla nevztahují.

Namísto toho jsou předávány na takzvanou druhou úroveň kontroly, kterou zajišťují přímo zaměstnanci společnosti namísto externích dodavatelů na první úrovni. Ti pak následně rozhodnou, zda proti nevhodným příspěvkům zasáhnou či nikoli. Tento proces bývá nazýván „stínovou kontrolou“.

Většina stránek, kterým se dostalo ochrany v podobě stínové kontroly, patří vládním nebo zpravodajským orgaizacím. Stejný status ale získávají stránky jako je ta bývalé britské krajně pravicové strany Britain First. Jednotlivé závadné příspěvky jsou i nadále mazány, avšak stránka samotná zůstává aktivní i přes často velmi závažná porušení pravidel.

„Stránky Britain First zůstaly aktivní i přesto, že opakovaně porušily pravidla Facebooku. Mají totiž spoustu pravidelných uživatelů a generují tak pro společnost značný příjem,“ uvedl v dokumentu stanice Channel 4 utajený reportér.

Stránka organizace byla smazána až v březnu 2018, téměř šest měsíců poté, co byl Britain First odebrán statut politické strany a týden poté, co byli její představitelé uvězněni za sérii nenávistných zločinů proti muslimům. Ve vězení je i aktivista Robinson, který byl odsouzen k třinácti měsícům vězení za pohrdání soudem.

Podle šéfa oddělení veřejných vztahů společnosti Facebook Richarda Allana nejsou pravidla ohýbána podle toho, kolik peněz to společnosti může přinést. „Pokud obsah jednoznačně porušuje pravidla, bude odstraněn,“ uvedl.

„Chci aby bylo jasno, že to není o penězích. Mluvíme tady o politice. Lidé na Facebooku probírají citlivá témata včetně migrace. A politická diskuse může být naprosto v pořádku. Myslím, že několik jiných pohledů na věc neuškodí a lidé ocení, že jsme velice opatrní než smažeme politickou debatu,“ vysvětluje Allan.

Není ti ani třináct let? Nevadí!

Dokument odhalil i další praktiky společnosti. Moderátoři jsou školeni, aby ignorovali vizuální důkazy, že uživatelé jsou mladší třinácti let a tudíž by neměli účet na sociální síti vůbec vlastnit.

„Musíme mít přiznání, že je uživatel mladší než Facebook povoluje,“ dozvěděl se při školení reportér v utajení. „Pokud ho nemáme, předstíráme že jsme slepí a nevíme, jak vypadá malé dítě.“ Na otázku zda se to týká i případů jako je sebepoškozování školitel odpověděl, že „pokud se jedná o dítě, klidně desetileté malé dítě, neřešíme to, jednáme, jako by šlo o dospělou osobu“.

Ignorování důkazů o nízkém věku uživatelů by přitom pro Facebook mohla představovat značný problém. Společnost má totiž povinnost na území Spojených států a Evropské unie zajistit, že děti mladší třinácti let nebudou sociální síť využívat. Majitel společnosti Mark Zuckerberg letos před americkým senátem prohlásil, že Facebook nepovoluje registraci dětem, ale nepopřel, že moderátoři ignorují důkazy o opaku.

Allan deníku The Guardian sdělil, že Facebook každý nahlášený případ prošetřuje. „Pokud je uživatel Facebooku nahlášen, zkontrolujeme obsah jeho profilu a snažíme se z něj odvodit věk. Pokud dojdeme k závěru, že je mladší třinácti let, účet uzavřeme, dokud uživatel neprokáže, že podmínky registrace splňuje,“ řekl Allen a dodal, že společnost prošetří veškeré smluvní partnery a v případě, že své zaměstnance instruují jinak, podnikne patřičné kroky.