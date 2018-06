Facebook hlásí další problém. Soukromé příspěvky si mohl přečíst každý

Až 14 milionů uživatelů Facebooku bylo v uplynulých dnech postiženo softwarovou chybou. Ta způsobovala, že jejich soukromé příspěvky, které byly určeny například přátelům, si mohl přečíst každý. Informovala o tom samotná společnost Facebook s tím, že chyba již byla odstraněna.

Softwarová chyba byla aktivní od 18. do 22. května. Teprve 27. května se však Facebooku podařilo problémy, které tato chyba způsobila, odstranit. Poškozeným uživatelům nyní pošle upozornění, aby si prověřili nastavení soukromí u příspěvků z této doby.

Problém se týkal nastavení viditelnosti příspěvků. Při zveřejnění příspěvku je možné nastavit, komu se má zobrazit. Facebook si pamatuje poslední volbu a automaticky ji nastaví i u dalšího příspěvku. V důsledku chyby se však u novým příspěvku nastavovala viditelnost pro všechny. Uživatel tak mohl nevědomky zpřístupnit soukromý příspěvek pro všechny uživatele Facebooku.

„Slyšeli jsme hlasitě a jasně, že musíme být více transparentní o tom, jak vytváříme naše produkty a jak tyto produkty využívají vaše data - včetně toho, když se věci pokazí. A to je to, co zde děláme,“ uvedla Erin Eganová, který má ve společnosti Facebook na starosti politiku ochrany soukromí.

Facebook se v posledních měsících potýká s masivní ztrátou důvěry uživatelů, poté co se na veřejnost dostaly informace, že analytická společnost Cambridge Analytica zneužila osobní údaje desítek milionů jeho uživatelů.

K obnovení důvěry pak nepřispěla ani nedávná zpráva, že Facebook uzavřel partnerství s desítkami výrobců mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení, kterým poskytoval data o svých uživatelích.

Společnost Facebook však informaci, kterou přinesl list The New York Times, odmítla s tím, že informace o přátelích, jako například jejich fotografie, byly dostupné jen v případech, že se je uživatelé na daných zařízeních rozhodli sdílet.