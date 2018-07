Facebook hodlá prorazit v Číně. V zemi, kde je oficiálně blokován

Sociální síť Facebook si zajistila licenci pro vystavení centrály v Číně, tedy v zemi, kde je vládou oficiálně blokována. Pokud k výstavbě a provozu v budoucnu skutečně dojde, bude se jednat o vůbec první výskyt společnosti v celé zemi.

Podle prohlášení samotné firmy by se jednalo o „inovaci, jež podpoří čínské vývojáře i tamní inovátory“. Země má už tak jeden z nejvýraznějších trhů se sociálními sítěmi na světě, byť ty globálně nejznámější, mezi nimi i Twitter, YouTube či zmíněný Facebook, jsou oficiálně zakázány.

Číňané tak mohou využívat jen sítě jako Weibo, Renren nebo YouKu, tedy projekty, které může jejich vláda kompletně monitorovat. S Facebookem by tak mohl nastat určitý problém. List New York Times navíc informoval, že registrace společnosti nedávno z vládních stránek beze stopy zmizela.



Mark Zuckerberg, zakladatel a majitel jedné z nejrozšířenějších sociálních sítí na světě, již v minulosti několik pokusů o navázání kontaktu s čínskými představiteli provedl, leč neúspěšně. Nehodlal se ale vzdát – údajně se kvůli tomu, aby ukázal svůj zájem, začal mimo jiné učit mandarínštinu, píše britská BBC.

Dceřiná společnost Facebooku byla údajně zaregistrována na jihu Číny, konkrétně ve městě Chang-čou, přičemž investice do ní má činit zhruba 30 milionů liber (přes 866 milionů korun). Všimli si toho reportéři agentury Reuters i zmíněných New York Times, a to těsně předtím, než byly veškeré detaily odstraněny. Číňané se prozatím k incidentu nevyjádřili.



Novinka vyšla na svět jen týden poté, co Zuckerberg v rozhovoru pro server Recode uvedl, že „je skutečně daleko od toho, aby v Číně začal něco podnikat“. Dave Lee, analytik BBC, nicméně tvrdí, že čínská pobočka Facebooku by měla být přinejmenším stejně rozsáhlá, jako je například ve Francii, Brazílii, Indii nebo Jižní Koreji.

Agentura Bloomberg již v úterý informovala, že gigantickou centrálu buduje zmíněná sociální síť také v Londýně. Komplex poblíž dopravního uzlu King‘s Cross by měl údajně zaměstnat až šest tisíc lidí a k jeho slavnostnímu otevření by mělo dojít v roce 2021.