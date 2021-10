Hlášení uživatelů signalizují potíže u služeb Facebook, Instagram a WhatsApp. Uvedl to server DownDetector, který informace o problémech na internetu shromažďuje. Počty nahlášených komplikací jsou nicméně výrazně nižší než při rozsáhlém výpadku, který tyto služby zasáhl v pondělí večer a trval zhruba sedm hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.