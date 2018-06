Facebook nám data uživatelů neposkytoval, prohlásil šéf Applu

Na Facebook se valí další vlna kritiky ochránců osobních dat. Americký list The New York Times zveřejnil informace o tom, že v současnosti největší sociální síť na světě uzavřela partnerství s desítkami výrobců mobilních telefonů. Těm měl Facebook dát přístup k osobním datům svých uživatelů. Šéf společnosti Apple Tim Cook však jednoznačně odmítl, že by jeho společnost něco takového využívala.

dnes 17:47 SDÍLEJ:

V rozhovoru pro server NPR Tim Cook prohlásil, že Apple nikdy nezískal takový druh dat od Facebooku ani o ně nežádal. Podle Cooka partnerství Applu s Facebooku umožňovalo uživatelům jednoduše sdílet na sociální síť přímo z operačního systému iPhonu. ČTĚTE TAKÉ: Další problém? Facebook dal výrobcům telefonů přístup k datům uživatelů „To co jsme udělali, bylo, že jsme do operačního systému integrovali funkci sdílení, která měla usnadnit sdílení fotografií a podobných věcí,“ řekl Cook. „To je pro uživatel výhodné. Nikdy v historii jsme se ale nepodíleli na datovém byznysu,“ prohlásil. Proti zprávě The New York Times se silně ohradil i samotný Facebook. Ve svém prohlášení uvedl, že informace o přátelích, jako například jejich fotografie, byly dostupné jen v případech, že se je uživatelé na daných zařízeních rozhodli sdílet. ČTĚTE TAKÉ: Apple prodal méně iPhonů, vydělal ale více Přesto však dodal: „Nevíme o žádném zneužívání dat ze strany těchto společností.“ ČTĚTE TAKÉ: Facebook u mladých Američanů ztrácí. Na vrcholu jsou YouTube a Instagram

Autor: Pavel Škopek