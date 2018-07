Facebook přislíbil ochranu uživatelských dat, i přesto je poskytl desítkám firem

Prodavači v prodejnách PRODAVAČ/KA - POKLADNÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 28.6.2018/ Místo výkonu práce: PERNÁ 251., Zaměstnavatele kontaktujte emailem: kariera@jednota.cz, Zaměstnavatel akceptuje základní vzdělání. Směnnost různá, řídí se rozpisem směn. Práce na dobu určitou - 6 měsíců, na základě zhodnocení výsledků práce převod na dobu neurčitou. Zodpovědný přístup k plnění úkolů, ochota k fyzické práci, zájem pracovat v týmu. Stálý výdělek za dobře odvedenou práci, příspěvek na dovolenou, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na stravování, příplatky za práci o víkendu nad rámec zákona. Datum nástupu dohodou nejpozději do 1.8.2018. Podrobnosti na www.jednota.cz, v sekci O nás - Kariéra. Pracoviště: Jednota, spotřební družstvo v mikulově - prod. perná, 691 86 Perná. Informace: Lucie Skácelová, +420 519 500 958.

Úředníci ve skladech Vedoucí skladové sekce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19600 kč, mzda max. 25540 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Výběrové řízení proběhne dne 19.7.2018 od 9 hodin v zasedací místnosti č. 245, Kaplířova 7, Plzeň, 2. patro, , Náplň práce:, organizace práce a dohled nad zaměstnanci, udělování pokynů k práci a kontrola, zaškolování pracovníků v pracovních postupech a kontrola jejich dodržování, měsíční hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, podávání zpráv souvisejících s děním a procesy na dané sekci, hlášení problémů a nedostatků odpovědné osobě z ENG týmu, vyplňování denních hlášení (závady, procesní nedostatky) a docházkových listů, vedení záznamů o chybách za účelem vyhodnocení – aktivity pro danou sekci, namátková kontrola zaskladnění materiálu, atd., dodržování a dohled nad dodržováním stanovených pravidel BOZP, PO a souvisejících vnitřních předpisů, 2S a úklid pracoviště na konci směny, VHODNÉ PRO ŽENY I MUŽE!, , Od Vás potřebujeme, abyste měl/a:, praxi s vedením lidí a zodpovědný přístup k práci, zkušenosti s řízením VZV a znalost programu SAP výhodou, ochotu pracovat ve třísměnném provozu, , Nabízíme:, nástupní mzda 17.600 Kč, pohyblivé složky mzdy do výše 5.500 Kč, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, navýšený příplatek za práci o víkendu, stravenky 90 Kč/směna - PLNĚ HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM, každoroční zvyšování mzdy, , ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: hr@fujitrans.cz nebo nás kontaktujte na tel. 378 229 620.. Pracoviště: Fujitrans (europe) b.v., organizační složka, plzeň, Podnikatelská, č.p. 1194, 301 00 Plzeň 1. Informace: Věra Chlumecká, +420 378 229 620,775 856 721.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 16 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky ÚČETNÍ - HOSPODÁŘ/KA. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 27.6.2018/ Náplň práce: vedení účtů a pokladen klientů domova, vyúčtování a úhrada fakultativních služeb, práce v IS Cygnus, správa webových stránek, vkládání smluv do centrálního registru. Požadujeme dobrou uživatelskou znalost PC, schopnost komunikace s uživateli domova, ŘP sk. B, bezúhonnost, zodpovědnost, pracovitost. Jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. , Zaměstnavatele kontaktujte telefonicky na č. 519 515 187 od 7 do 15 hod. nebo e-mailem: mzdova@srdcevdome.cz, Výhody: zaměstnanecké stravování, příspěvky z FKSP.. Pracoviště: Srdce v domě, příspěvková organizace, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Radka Hrabcová, +420 519 515 187.