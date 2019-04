Před měsícem Facebook přiznal, že uchovával v nezašifrované podobě hesla stamilionů uživatelů největší sociální sítě světa. Na problém prý provozovatel přišel v lednu při "rutinní bezpečnostní kontrole". Z tiskové zprávy není jasné, jak dlouho byla hesla čitelná, expert na počítačovou bezpečnost Brian Krebs, který v březnu na chybu upozornil, však tvrdil, že soubory s hesly v běžném textovém formátu vznikaly od roku 2012.

Facebook, který Instagram koupil v roce 2012, zdůrazňuje, že hesla si mohli přečíst pouze jeho zaměstnanci. Zároveň ujišťuje, že se neprokázalo žádné zneužití této mezery v zabezpečení. Problém už byl podle tiskového prohlášení napraven.

Remember how FB stored tens of millions of user passwords unencrypted on their servers? They just updated the blog to say that "millions of Instagram users" also had their passwords stored unencrypted. They originally said "tens of thousands of IG users" https://t.co/4Vw3sI0U0m