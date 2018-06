Důležité životní okamžiky na jednom místě. Facebook zavádí novou sekci Vzpomínky

Sociální síť Facebook čas od času připomíná svým uživatelům různé významné události z minulosti. Uvádí, že že tyto vzpomínkové příspěvky používá každý den více než 90 milionů uživatelů. Proto nově zavádí záložku Memories (Vzpomínky), která má všechny důležité momenty z historie sjednotit. Firma o tom informovala v tiskovém prohlášení.

Nová záložka, která bude k dispozici ve webové verzi i v mobilní aplikaci, dá uživeteli přímý přístup ke všemu, co by ho mohlo zajímat nebo na co už možná zapomněl. Vzpomínky budou řazeny do různých kategorií, podle to, čeho se týkaly, jako jsou přátelé z tohoto dne, sezónní nebo měsíční rekapitulace a vzpomínky, které jste možná minulý týden vynechali.

Nová služba se podobá podobné funkci „On this Day“ (V tento den), která ukazuje uživatelům, co v minulosti dělali ve stejný den. Facebook se přitom tuto funkci snaží stále zdokonalovat, aby připomínala jen to hezké, co lidé v minulosti zažili. Nikdo si například nechce připomínat například bolestný rozchod z partnerem nebo jinou osobní tragédii.

Uživatelé mohou v nastavení odmítnout připomenutí konkrétních událost nebo zablokovat uživatele, které si nechtějí připomínat. Omezit je možné rovněž časové úseky, na které byste nejraději zapomněli. Facebook také automaticky detekuje potencionálně negativní vzpomínky na základě reakcí přátel a klíčových slov.

„Víme, že vzpomínky jsou hluboce osobní - a nejsou všechny pozitivní. Snažíme se naslouchat zpětné vazbě a navrhovat tyto funkce tak, aby byly ohleduplné a nabídli lidem správnou kontrolu, která je snadno přístupná,“ uvedl v prohlášení Oren Hod, produktový manažer Facebooku.