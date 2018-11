Facebookem otřásají skandály. Zuckerberg však odstoupit nehodlá

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg nehodlá ani přes rostoucí počet skandálů z čela společnosti odejít. Prohlásil to v rozhovoru pro americkou televizi CNN. Osmička zemí světa v čele s Velkou Británií požaduje, aby se ředitel společnosti zúčastnil 27. listopadu jednání výboru, který se bude zabývat dezinformačními kampaněmi a ovlivňováním voleb prostřednictvím sociálních sítí.

Otázky o budoucnosti Zuckerberga v čele Facebooku se objevily poté, co deník New York Times (NYT) poodhalil zákulisí úniku soukromých dat milionů uživatelů sociální sítě, které společnost Cambridge Analytica zneužila během předvolební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2016.

Provozní ředitelka firmy Sheryl Sandbergová podle NYT „ignorovala varovné signály“ a nepodnikla dostatečná bezpečnostní opatření. Zuckerberg, který firmu před 14 lety založil, však o odstoupení neuvažuje. „Nemám to v plánu,“ řekl v rozhovoru pro CNN. „Nebudu to dělat navždy, ale v tuhle chvíli si nemyslím, že by odstoupení mělo smysl.“

Fake news si neobjednali

Během interview Zuckerberg komentoval i kauzu společnosti Definers Public Affairs, kterou měl Facebook v minulosti využívat pro boj se svými kritiky. Firma měla zveřejňovat negativní a útočné texty. Šéf Facebooku prohlásil, že se o spolupráci s Definers dozvěděl až z novinových článků.

2) One of the juiciest sentences in @nytimes’ piece involves a research group called Definers Public Affairs, which Facebook hired to look into the funding of the company’s opposition. What other tech company was paying Definers to smear Apple? 3/ https://t.co/DTsc3g0hQf pic.twitter.com/2BUgbRvJ39 — WIRED (@WIRED) 15. listopadu 2018

„Jsem šéf společnosti, jsem zodpovědný za cokoli, co se tu stane,“ připustil. „Nemyslím si, že by to celé bylo o jedné specifické společnosti, která nám měla zajišťovat vztahy s veřejností. Je to o tom, jak zareagujeme.“

Our CEO Mark Zuckerberg also wrote a note about how we're approaching content governance and enforcement at a high level: https://t.co/6jqXb4BF4y — Facebook (@facebook) 15. listopadu 2018

Vinu za spolupráci s Definers Public Affairs podle portálu Cnet přijal odstupující šéf veřejné politiky Facebooku Elliot Schrage. Přiznal, že firma usilovala o zveřejnění negativních zpráv o konkurenci. Popřel ale, že by Definers požádala o publikaci falešných zpráv (takzvaných fake news), nebo jim za ně dokonce zaplatila.

Problémový Trump

Zuckerberg v rozhovoru obhajoval i rozhodnutí společnosti z roku 2015, kdy ponechala na síti komentář současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který požadovat „naprosté a úplné zastavení přijímání“ všech muslimů, kteří chtějí navštívit Spojené státy.

„Myslím si, že je důležité, aby měli lidé možnost slyšet všechno, co jim političtí lídři chtějí sdělit,“ uvedl šéf Facebooku. „Nemyslím si, že by v těchto případech došlo ve větší míře k porušování našich podmínek.“

Facebook přitom není jedinou sociální sítí, která se musí s Trumpovými příspěvky potýkat. Prostřednictvím twitteru například v minulosti útočil na společnosti, jako je například Amazon nebo Google. Šéf firmy Twitter Jack Dorsey prezidentovu přítomnost na síti bránil. „Twitter dává světu přímé spojení s politickými lídry a podporuje otevřenou diskusi,“ uvedl.

Mezinárodní výbor

Velká Británie ve spolupráci s Irskem, Rakouskem, Kanadou a Argentinou svolala na 27. listopadu do Londýna setkání mezinárodního výboru, který se má zabývat vyšetřováním případů dezinformačních kampaní a ovlivňování voleb prostřednictvím sociálních sítí.

Na základě informací NYT se k iniciativě přihlásily také Lotyšsko, Brazílie a Singapur. Osmička států vyzvala Zuckerberga, aby se na jednání osobně dostavil a pokud to nebude možné, zúčastnil se alespoň prostřednictvím videohovoru.

„Ačkoli jste uvedl, že nebudete schopný dorazit 27. do Londýna, nevylučuje to možnost předložení důkazů samotných,“ uvedli představitelé zemí v dopise. „Bylo by možné, poskytnout příslušné důkazy prostřednictvím videohovoru?“ ptají se státníci s doplněním, že žádají o odpověď do pondělí 26. listopadu.