Farmářské trhy se vracejí. Problémem bývá špatné označování výrobků a hygiena

V Česku startuje sezona farmářských trhů. Ke stánkům se chystají nejen lidé toužící po čerstvé zemědělské produkci, ale i kontroloři. Veterináři však hlásí, že počet závad, které na trzích zjistili, se rok od roku snižuje. Přesto by si lidé měli dávat pozor na to, co kupují.

Farmářské trhy v Praze. Ilustrační video | Video: Eliška Stodolová