Fastfoody mají v Česku poměrně silnou pozici, v dnešní době se v nich stravuje 26 procent lidí vícekrát za měsíc (10 % jednou týdně a častěji, 16 % několikrát za měsíc). O něco více než pětina respondentů pak chodí do zařízení s rychlým občerstvením jednou za měsíc.

Častěji do fast foodů zavítají mladší věkové skupiny, tedy respondenti ve věku 15–34 let, a také respondenti žijící ve městech oproti obyvatelům vesnic. Věková skupina nad 45 let naopak vyniká počtem těch, kteří se ve fast foodu nestravují nikdy: je jich čtvrtina, zatímco v mladších skupinách je takových respondentů zanedbatelné procento.



Zdroj: Nielsen AdmosphereTi, kteří do fast foodů alespoň někdy chodí, uvedli, že většinou jde o spontánní zastavení. Jdou kolem a mají hlad nebo chuť (46 %). Srovnatelné procento (45 %) tam chodí kvůli rychlému servisu. Obě tyto tendence jsou o něco patrnější u žen než u mužů. Pro více než čtvrtinu (27 %) fast food představuje záruku známého jídla (například během cestování), což je zase silnější důvod u mužů. Čtvrtina respondentů uváděla, že do fast foodů chodí kvůli chutnému jídlu, další čtvrtina pak kvůli dostupnosti.

Poměrně vysoké procento návštěvníků fast foodů (84 %) si však zároveň uvědomuje jejich negativa. Za největší mínus považují nezdravé jídlo (55 %). Na druhém místě dotázaným vadí vysoká produkce plastových odpadů (37 %) a na třetím velké množství lidí (35 %). Nezanedbatelnými negativy jsou také kultura stravování, která mimo jiné vybízí ke konzumaci ve spěchu (25 %), nebo nekvalitní jídlo, respektive jeho nižší výživová hodnota (23 %).

Do fast foodů na oběd

Nejčastěji se dotázaní zastaví ve fast foodu na oběd (56 %). Poměrně časté jsou ale také koupě svačin či nejrůznějších pochoutek (39 %) i večeře (35 %). Zajímavostí je, že koupě večeře v těchto zařízeních je běžnější pro obyvatele velkých měst než obyvatele vesnic. Na snídani chodí do fast foodů zatím jenom sedm procent dotázaných.

Co se týče výběru mezi stravováním přímo v restauraci/bistru s rychlým občerstvením nebo koupí s sebou, převažuje u 24 procent koupě s sebou, tedy konzumace mimo restauraci. Velmi podobné procento ale jídlo jí převážně na místě (22 %). Ostatní (54 %) sní někdy jídlo přímo v restauraci a jindy si ho koupí s sebou – ani jedna z variant tedy u nich významněji nepřevládá.

Restaurací a bister s rychlým občerstvením už jsou dnes v Česku desítky. Nejoblíbenější je podle výsledků výzkumu Nielsen Admosphere KFC (zmínilo ho 55 % dotázaných), na druhém místě je řetězec McDonald’s (50 %). Na třetí pozici je s výrazným odstupem síť s občerstvením Döner Kebab (23 %). Čtvrté místo patří Burger Kingu (15 %) a páté Bageterii Boulevard (14 %). Žádný oblíbený fast food řetězec nemá 12 procent respondentů, deset procent pak dává před řetězci přednost stánkům s fast food občerstvením, které patří lokálním firmám.